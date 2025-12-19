KIA XCeed, ecco come potrebbe cambiare con il restyling: un render l'immagina così

KIA XCeed dovrebbe ricevere un restyling nel corso del 2026 che permetterà di dare una rinfrescata al suo look e permettere così a questo modello di poter continuare a rimanere competitivo sul mercato. Foto spia se ne sono già viste alcune in passato, immagini che quindi hanno confermato l’arrivo di un importante aggiornamento per la XCeed. Come cambierà questa vettura? Partendo dalle prime informazioni e dalle foto spia circolate fino a questo momento, c’è chi ha provato ad immaginarsi le forme della KIA XCeed 2026, come nel render che vi mostriamo.

KIA XCEED 2026, ECCO COME POTREBBE CAMBIARE

Dal momento del suo arrivo sul mercato, questo modello ha avuto un buon successo ma negli ultimi tempi sembrava che potesse non avere un futuro. Tuttavia, le foto spia circolate alcuni mesi fa hanno mostrato che invece è in arrivo un aggiornamento per la KIA XCeed. Il produttore coreana sembra aver deciso di seguire la stessa strategia impiegata con la Stonic, introducendo una serie di modifiche estetiche che permetteranno di rendere il look della vettura più moderno. Il frontale e il posteriore sono i punti in cui si concentrano la maggior parte degli aggiornamenti estetici. La parte anteriore, in particolare, sarà ridisegnata e troveremo la classica firma luminosa Star Map oggi presente sui più recenti modelli della casa automobilistica. Ci dovrebbe essere anche una sottile striscia nera che collega i fari.

Possiamo immaginare che anche l’abitacolo sarà aggiornato per renderlo più moderno, un po’ come fatto con il facelift della Stonic. Dunque, possibile che troveremo una plancia ridisegnata e dominata da un ampio pannello al cui interno sono presenti due display, entrambi da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione digitale ed il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Ovviamente non mancheranno i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto e nemmeno gli aggiornamenti OTA. Come in tutti i restyling, non dovrebbero mancare nuove colorazioni per la carrozzeria e nuovi rivestimenti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non dovrebbero arrivare particolari novità. Dunque, dovrebbero rimanere il 3 cilindri T-GDI di un litro di cilindrata da 115 CV e il più performante 4 cilindri T-GDI di 1,6 litri da 150 CV / 180 CV. Ne sapremo sicuramente di più nel corso dei prossimi mesi.