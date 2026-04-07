Telepass Sempre gratis e 100€ di cashback sul rifornimento: la risposta al caro benzina

È il momento giusto per scegliere Telepass. Con la nuova promo, infatti, è possibile puntare su Telepass Sempre con abbonamento gratis per un anno e anche con la possibilità di ottenere fino a 100 euro di cashback sul carburante, contrastando al meglio il caro benzina.

La promozione include la possibilità di utilizzare il Dispositivo Telepass e offre l’accesso a tutti i servizi di mobilità proposti dall’azienda. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Telepass accessibile tramite il box riportato qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 4 maggio per richiedere la promo.