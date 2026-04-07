Telepass Sempre gratis e 100€ di cashback sul rifornimento: la risposta al caro benzina
È il momento giusto per scegliere Telepass. Con la nuova promo, infatti, è possibile puntare su Telepass Sempre con abbonamento gratis per un anno e anche con la possibilità di ottenere fino a 100 euro di cashback sul carburante, contrastando al meglio il caro benzina.
La promozione include la possibilità di utilizzare il Dispositivo Telepass e offre l’accesso a tutti i servizi di mobilità proposti dall’azienda. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Telepass accessibile tramite il box riportato qui di sotto. C’è tempo fino al prossimo 4 maggio per richiedere la promo.
Cosa prevede la promo di Telepass
Per i nuovi utenti che scelgono oggi Telepass c’è una promo da cogliere al volo. Ecco tutti i dettagli in merito ai vantaggi disponibili:
- Telepass Sempre è disponibile con un anno di abbonamento gratuito; al termine del periodo promozionale, il servizio si rinnoverà al costo di 4,90 euro al mese; l’abbonamento consente l’accesso a tutti i servizi di mobilità proposti dall’azienda e anche al Dispositivo Telepass per il pedaggio, con possibilità di abbinamento a 2 targhe diverse, con cambio in qualsiasi momento tramite l’app
- in aggiunta è possibile ottenere fino a 100 euro di cashback sul carburante, per i rifornimenti effettuati nelle stazioni Enilive; per sfruttare la promo, dopo aver attivato l’abbonamento, basta accedere all’app dio Telepass e utilizzare il codice sconto FUEL100 per riscattare l’offerta; il cashback garantito è di 10 euro al mese per i prossimi 10 mesi (con transazione minima di 30 euro)
- accesso al programma Telepass TiPremia per ottenere fino a 40 euro di vantaggi
La nuova promozione è valida per tutti gli utenti che scelgono Telepass entro il prossimo 4 maggio 2026. Per tutti i dettagli in merito e per richiedere subito l’attivazione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata.