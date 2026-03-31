Noleggio auto e furgoni: fino al 20% di sconto con MyLocauto Friends

Risparmiare sul noleggio di auto e furgoni è possibile, soprattutto quando si ha la necessità di fare più noleggi nel corso di un anno. In questi casi, infatti, scegliere Locauto può fare la differenza.

Per gli iscritti al programma fedeltà MyLocauto Friends, infatti, c’è la possibilità di ottenere fino al 20% di sconto sul canone di noleggio e sconti anche sulle coperture che riducono/eliminano la franchigia.

Il programma si articola su tre livelli e raggiungere il livello più alto è molto facile. L’accesso a MyLocauto Friends non comporta alcun costo.

Per iscriversi basta raggiungere il sito ufficiale di Locauto, premendo sul box qui di sotto.

Il noleggio più conveniente è con Locauto

MyLocauto Friends è il programma fedeltà di Locauto e si articola su tre livelli. Il primo è Beginner, accessibile già ai nuovi clienti che non hanno mai effettuato un noleggio. Questo piano offre il 10% di sconto sulle tariffe standard (sia orarie che giornaliere).

Raggiunta quota 4 noleggi è possibile passare in automatico al livello Enthusiast, che garantisce il 15% disconto sulle tariffe e il 20% di sconto sulle coperture che riducono/elimianno le franchigie. Dopo 6 noleggi, invece, si passa al livello Expert.

Il piano più completo di MyLocauto Friends prevede il 20% di sconto sulle tariffe standard orarie e giornaliere oltre al 30% di sconto sulle coperture e altri bonus aggiuntivi. Per il conteggio dei noleggi complessivi si tiene conto del totale di noleggi effettuati nel corso dell’ultimo anno solare con Locauto.

Gli sconti possono essere applicati a tutta la gamma di auto e furgoni che Locauto mette a disposizione dei suoi clienti. Per accedere subito ai vantaggi di MyLocauto Friends (come detto, l’iscrizione è gratuita) è sufficiente seguire il link qui di sotto e completare la registrazione. La scelta del veicolo da noleggiare e il completamento della prenotazione possono essere completati direttamente online.