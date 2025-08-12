Jaecoo 7, interni e bagagliaio del SUV cinese nel dettaglio

Il Gruppo Chery sta correndo molto in Europa, anche grazie al marchio Omoda & Jaecoo. Sul nostro mercato nella gamma Jaecoo troviamo il SUV Jaecoo 7 che è proposto sia con una motorizzazione a benzina e sia con raffinato powertrain ibrido Plug-in che è stato soprannominato “Super Hybrid” dato che offre una lunga autonomia in elettrico e una percorrenza complessiva di oltre 1.200 km con un pieno di carburante e la batteria carica. Entrambe le versioni sono state progettate per offrire spazio e comfort all’interno dell’abitacolo. Inoltre, non manca certamente la tecnologia a partire dal maxi schermo centrale.

JAECOO 7: LA PLANCIA

Il SUV misura 4.500 mm lunghezza e può contare su di un passo di 2.672 mm, numeri che garantiscono un buono spazio all’interno dell’abitacolo. La plancia presenta uno stile minimalista come sempre di più vediamo all’interno delle moderne vetture, con i comandi fisici ridotti al minimo. Dietro al volante multifunzione a 3 razze troviamo il pannello della strumentazione digitale da 10,3 pollici. Chi sale a bordo del SUV non potrà non notare il maxi display verticale da ben 15 pollici del sistema infotainment alimentato da un chip Snapdragon 8155 che garantisce una buona fluidità e reattività dell’interfaccia grafica. Da questo schermo si gestiscono tutte le funzioni dell’auto, anche quelle legate alla climatizzazione. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. Non manca nemmeno un Head-Up display che proietta sul parabrezza le principali informazioni di marcia.



BAGAGLIAIO

Sul tunnel centrale troviamo il selettore della trasmissione oltre al rotore che permette di selezionare le diverse modalità di guida. Presenti pure due pad per la ricarica wireless degli smartphone. Jaecoo 7 offre un. I sedili anteriori hanno le regolazioni elettriche e sono riscaldabili; l’abitacolo mette in evidenza una buona cura con materia soffici al tatto. Per enfatizzare ulteriormente la sensazione di spazio, è presente un

PREZZI

Per quanto riguarda, invece, la capacità di carico, la nuova Jaecoo 7 propone un bagagliaio daa seconda della motorizzazione e fino ad oltre 1.200 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.

Il modello benzina parte da 33.900 euro, mentre quello Plug-in da 38.900 euro.