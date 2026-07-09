Triumph rinnova la gamma per il 2027: nuove livree e dettagli sportivi

Triumph Motorcycles ha svelato in anteprima la nuova gamma colori per il 2027, introducendo una serie di aggiornamenti estetici che puntano su abbinamenti cromatici decisi, finiture di alto livello e un’impronta decisamente contemporanea. Le nuove livree, studiate per valorizzare l’identità e le linee strutturali di ogni singola moto, saranno disponibili presso la rete dei concessionari ufficiali a partire da settembre 2026.

Il rinnovamento estetico tocca trasversalmente l’intero catalogo del marchio britannico: si va dalla versatile crossover Tiger Sport 800 fino alle apprezzate monocilindriche da 400cc della famiglia Modern Classics, passando per la maxinaked Speed Triple 1200 RS e l’imponente power cruiser Rocket 3 Storm. L’obiettivo è offrire ai motociclisti una possibilità di scelta ancora più ampia e personalizzata, senza intaccare la sostanza tecnica dei veicoli.

Tiger Sport 800: contrasti accesi per la massima dinamicità

La recente crossover stradale Tiger Sport 800 accentua la propria attitudine sportiva con l’introduzione della nuova variante Sapphire Black. Questa colorazione scura è caratterizzata da grafiche dedicate sul serbatoio e da vivaci dettagli a contrasto in tinta Racing Yellow, studiati per sottolineare il profilo slanciato del modello. La novità si affianca alle opzioni già note a listino: la sobria versione base in Graphite e la variante premium in Cosmic Yellow.

Per mantenere una perfetta coerenza estetica anche durante i viaggi, il catalogo degli accessori originali Triumph introduce borse laterali e top case rigidi coordinati in Sapphire Black, oltre a un puntale inferiore in tinta Graphite arricchito da inserti Racing Yellow.

Modern Classics 400: l’eleganza britannica si fa sportiva

Anche i modelli d’accesso da 400cc beneficiano di una rinfrescata estetica che ne esalta lo spirito dinamico, pur mantenendo intatto il classico stile “british".

La Speed 400 propone l’inedita configurazione bicolore Racing Red & Pewter Grey. Il design del serbatoio viene ridefinito da una banda diagonale in Phantom Black che fa da sfondo al grande stemma triangolare Triumph. Restano stabili in listino le colorazioni Pearl Metallic White / Phantom Black (premium) e la più classica Phantom Black / Storm Grey.

La sorella votata all’all-road, la Scrambler 400 X, risponde con la nuova opzione opaca Matt Pewter Grey & Matt Khaki Green, sapientemente abbinata a parafanghi e sovrastrutture in Phantom Black per richiamare il mondo del fuoristrada. Per i motociclisti che desiderano un look ancora più specialistico, tra gli accessori originali debutta il parafango anteriore alto verniciato in tinta. Questa novità si aggiunge alle livree già a catalogo: Phantom Black & Silver Ice e la configurazione premium Baja Orange & Aluminium.

Speed Triple 1200 RS: un impatto visivo senza compromessi

La hyper-naked di punta, la Speed Triple 1200 RS, punta su un forte impatto cromatico introducendo lo schema Jet Black & Maui Blue. Il serbatoio bicolore gioca sulla fusione di queste due tonalità, interrotto dalle grafiche identificative “RS" realizzate in Tangerine Orange.

Il richiamo all’arancione viene ripreso anche sui dettagli del puntale, della carrozzeria e sulla cornice del gruppo ottico anteriore, mentre il coprisella passeggero sposa la tinta Maui Blue. Chi desidera completare il pacchetto può attingere agli accessori ufficiali per ordinare il cupolino in Maui Blue con grafiche Jet Black. Rimane confermata sul mercato l’alternativa più tradizionale in Granite & Diablo Red.

Gamma Rocket 3 Storm: quattro nuove declinazioni per la maxicruiser

La maestosa Rocket 3 riceve un importante aggiornamento visivo che si articola in quattro nuove combinazioni bicolore per l’anno modello 2027, equamente divise tra le varianti R e GT.

La più turistica Rocket 3 Storm GT viene proposta nell’elegante variante Mineral Grey & Diablo Red, dove la verniciatura metallizzata grigia del serbatoio ospita una fascia Sapphire Black con loghi Storm in rosso. La seconda opzione per la GT è la raffinata accoppiata Sapphire Black & Base Marine: qui il serbatoio blu accoglie grafiche color Sandstorm applicate su una sezione curva nera. Entrambe le soluzioni giocano su finiture metalliche di pregio per esaltare le forme imponenti del motore a tre cilindri.

La variante più aggressiva, la Rocket 3 Storm R, punta invece su toni opachi e decisi. La prima nuova livrea è denominata Ironstone & Storm Grey, caratterizzata da una finitura ricca di micro-particelle ramate e attraversata da una grafica grigia a forma di freccia. La seconda alternativa è la Sapphire Black & Graphite, nettamente divisa al centro da una vistosa linea orizzontale in Baja Orange. Entrambe le versioni condividono i dettagli della carrozzeria in nero zaffiro.

A margine della presentazione, Nick Bell, Chief Marketing Officer di Triumph Motorcycles, ha sottolineato l’importanza di questo aggiornamento: