ZXMoto 820 RR, la nuova supersportiva vietata ai neofiti

I successi nel Mondiale Supersport hanno acceso i riflettori sulla nuova ZXMoto 820 RR, ma a far discutere nelle ultime ore non sono soltanto i suoi numeri da capogiro. Il fondatore e CEO dell’azienda, Zhang Xue, ha infatti deciso di accompagnare il lancio della supersportiva con un vincolo commerciale senza precedenti: la moto non sarà venduta a chi ha meno di un anno di esperienza di guida. La disponibilità economica, insomma, non basterà per mettersi in garage il nuovo modello.

Una filosofia aziendale legata alla sicurezza

L’idea arriva direttamente da Zhang Xue ed è diventata la linea ufficiale del marchio. Il ragionamento del fondatore è pragmatico. Una moto con questa spinta e queste velocità non è un giocattolo per debuttanti, ma richiede piloti che abbiano già confidenza con la strada. L’obiettivo è stringere il filtro all’ingresso per evitare incidenti da inesperienza. Per una volta, insomma, la sicurezza dei clienti e la responsabilità del costruttore contano più dei volumi di vendita e del fatturato.

I numeri della sfida alle giapponesi

Le preoccupazioni del management d’altronde trovano conferma nella scheda tecnica, dato che la 820 RR si posiziona come la media più potente del segmento.

ZXMoto 820 RR: 136 CV nella configurazione standard.

136 CV nella configurazione standard. ZXMoto 820 RR-R: quasi 150 CV per la variante più estrema.

quasi 150 CV per la variante più estrema. Yamaha R9: 119 CV (il principale punto di riferimento della categoria).

Un divario netto che evidenzia il livello di performance raggiunto dal modello di punta del marchio. Resta adesso da sciogliere il nodo più intricato della questione: l’azienda non ha ancora reso noto attraverso quali criteri oggettivi e documenti ufficiali intenda verificare e certificare l’effettivo anno di esperienza stradale richiesto al cliente in fase d’acquisto.