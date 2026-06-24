Al volante di una FIAT non si smette di sorridere, la ricerca non mente

E se le FIAT mettessero il buon umore? A giudicare dall’indicatore “Sorrisi all’ora” le auto della Casa torinese riuscirebbero a provocare una media di sorrisi all’ora molto elevata. Per ora il test è stato condotto su un numero limitato di partecipanti che hanno accettato di essere monitorati nel “Smiles Per Hour” (SPH) a bordo della FIAT 600, registrando una media di 368,0 SPH.

Lo studio è stato condotto su 30 partecipanti. La tecnologia di riconoscimento facciale pubblicata da Google AI mostra le risposte emotive autentiche durante la guida in condizioni reali. La valutazione ha convinto FIAT a estendere il test a tutta la sua gamma di modelli entro la fine del 2026. Tutto è iniziato con le valutazioni compiute al volante della Grande Panda. Quest’ultima ha palesato un piacere di guida elevato, stampando sorrisi sui volti dei conducenti. Con un’energia differente ma altrettanto impattante, la 600 ha ottenuto un risultato di tutto rispetto.

Numeri postivi

La FIAT 600 provocherebbe il 42% di sorrisi in più rispetto alla media di 258,1 SPH della Grande Panda. Si tratterebbe del punteggio individuale più alto raggiunto con 646,1 SPH, quasi 83 volte la media giornaliera di sorrisi di un adulto nel Regno Unito, pari a 0,88 SPH. Tanto probabilmente dipende dal contesto ma anche dalla propria routine quotidiana alla guida.

Per l’analisi sono stati usati due colori: chi era la volante di una 600 blu ha marcato una media di 449,7 SPH (sorrisi all’ora) contro i 321,3 SPH (sorrisi all’ora) di chi guidava una arancione. Le donne hanno ottenuto dei punteggi decisamente più alti rispetto ai partecipanti di sesso maschile: 508,0 SPH contro 200,0 SPH. La risposta emotiva è calcolata in base al riconoscimento facciale, con un sistema che rivela i sorrisi genuini e involontari, durante la guida in condizioni reali, per poi convertirli in un semplice punteggio orario.

Risultato soddisfacente

Kris Cholmondeley, amministratore delegato di FIAT UK, ha annunciato: “I dati relativi ai sorrisi all’ora per la FIAT 600 sono una chiara dimostrazione del piacere che le persone provano quando la guidano. Quel legame emotivo e le sensazioni che si provano al volante sono fondamentali per FIAT”.

Il parametro SPH permette di comprendere l’esperienza di guida, integrando i dati tradizionali sulle prestazioni anziché sostituirli. Quando la misurazione verrà estesa anche ad altri modelli della gamma si avrà uno scenario ancor più completo. Le sensazioni a bordo della 600 risulterebbero piacevoli per le sue performance e la versatilità che consente una grande serenità. Con una vasta scelta di motori e allestimenti, tra cui Pop, Icon, Sport e La Prima, FIAT risponde alle diverse esigenze della clientela.