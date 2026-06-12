Ducati entra nel mondo dell'Enduro: debutta la nuova Desmo450 EDS

La filosofia Ducati non cambia, ma si sposta di scenario. Quella visione fatta di tecnologia, competizione e passione che da sempre caratterizza le rosse di Borgo Panigale lascia per un attimo i cordoli dell’asfalto per immergersi nel fango, tra i sentieri e le mulattiere dove è nata la disciplina dell’Enduro. Nasce così la Desmo450 EDS. In un contesto dove il terreno muta costantemente e ogni metro va conquistato con fatica. E dove servono doti uniche. Resistenza, controllo e versatilità. Per questo motivo la Casa bolognese ha sviluppato una moto specifica, pensata espressamente per rispondere alle esigenze di questo sport.

Dalla pista da cross ai sentieri: l’evoluzione tecnica

Il punto di partenza del progetto è la base tecnica della Desmo450 MX da motocross, ma gli ingegneri Ducati hanno lavorato a fondo per adattare la moto a distanze maggiori e terreni decisamente più complessi e variegati.

Le novità ciclistiche partono dalle ruote, ora da 21 pollici all’anteriore e da 18 al posteriore, equipaggiate con pneumatici Metzeler 6 Days Extreme per garantire precisione, trazione e stabilità su qualsiasi superficie. Il telaio perimetrale in alluminio ospita un nuovo serbatoio maggiorato da 8,5 litri che estende l’autonomia per le uscite più lunghe. I designer hanno integrato il serbatoio mantenendo la moto slanciata verso l’alto grazie a sella e fianchetti laterali ridisegnati, salvaguardando così l’ergonomia di guida. Inoltre, il serbatoio è trasparente: una scelta pratica ed essenziale nell’Enduro per controllare il livello del carburante a colpo d’occhio.

Il motore monocilindrico della Desmo450 EDS è dotato di distribuzione desmodromica ed è omologato per la circolazione stradale. Ha ricevuto aggiornamenti in tutte le componenti per privilegiare la regolarità di erogazione e la coppia, migliorando la sensibilità del pilota. Per garantire affidabilità e prestazioni costanti nelle situazioni più estreme, il sistema di raffreddamento è stato integrato con un’elettroventola. Anche la protezione è stata curata nei minimi dettagli: la Desmo450 EDS esce di serie con un pacchetto protettivo specifico che comprende paramani, paramotore e cover dedicate per alternatore e frizione, salvaguardando le parti esposte da urti e abrasioni.

Dal punto di vista estetico e funzionale, la mascherina anteriore ospita un gruppo ottico a LED dal design dedicato che richiama le superbike stradali della Casa. Sul fronte della strumentazione, il pilota può contare su un cruscotto con pannello LCD completo di tutte le informazioni utili per le giornate in fuoristrada.

Un telaio leggero e sospensioni sviluppate con i campioni

La parentela con il modello da cross è evidente, ma il telaio perimetrale in alluminio è stato modificato nei punti di attacco del motore proprio per garantire la rigidità strutturale che serve nell’Enduro. I tecnici di Borgo Panigale hanno lavorato di fino per mantenere i condotti di scarico e aspirazione il più dritti possibile, ottimizzando le prestazioni e contenendo il peso sotto la soglia dei 9 kg.

A fare la differenza è anche la costruzione: la struttura conta appena 11 pezzi in tutto (circa la metà rispetto alla media del segmento), alternando parti fuse, forgiate ed estruse con pochissime saldature a vantaggio dell’affidabilità. Il blocco anteriore, che collega il cannotto di sterzo all’attacco dell’ammortizzatore, è un pezzo unico fuso. È una tecnologia che Ducati usa normalmente sulle sue Superbike e che permette di distribuire il materiale al millimetro, solo dove serve, azzerando il peso superfluo senza sacrificare la robustezza.

Sul fronte sospensioni, la Desmo450 EDS porta al debutto la prima forcella Showa progettata espressamente per l’Enduro. Per deliberarla, l’azienda giapponese ha sfruttato i feedback dei collaudatori ufficiali, a partire dal pluricampione del mondo Antoine Meo. Parliamo di una forcella con steli da 49 mm e ben 310 mm di corsa, che usa molle più morbide rispetto alla versione da cross: una scelta obbligata per incassare sassi e radici, dare stabilità nello stretto e infondere sicurezza quando si inserisce la moto in curva. Dietro, invece, l’ammortizzatore lavora su un link progressivo pensato per scaricare a terra tutta la trazione in accelerazione.

Tradotto in termini di guida, chi sale in sella – che sia un amatore o un professionista – si trova tra le mani una moto reattiva e facile da voltare nei cambi di direzione. Una maneggevolezza che riduce parecchio lo sforzo fisico, specialmente durante le uscite più lunghe o i passaggi tecnici da ripetere allo sfinimento.

Nessun compromesso nemmeno sui freni, dove si rinnova lo storico legame con Brembo. All’avantreno lavora una pinza flottante a due pistoncini, mentre dietro c’è un elemento a singolo pistoncino. I dischi sono firmati Galfer (260 mm davanti e 240 mm dietro), accoppiati a pastiglie con una mescola specifica: nell’Enduro la potenza non è nulla se non si possono modulare i freni sui terreni viscidi o a scarsa aderenza.

Il cuore desmodromico

Il monocilindrico di derivazione cross ha cambiato carattere. Per muoversi con efficacia nell’Enduro, i tecnici hanno cercato un’erogazione che metta al primo posto trazione e controllo, senza però perdere l’allungo necessario per insistere sulla stessa marcia quando si affrontano gli ostacoli in sequenza. In questo senso, la distribuzione desmodromica fa la parte del leone: garantisce una coppia corposa ai bassi e medi regimi pur mantenendo la capacità di girare molto in alto quando serve.

Per raggiungere questo equilibrio, la ricetta tecnica prevede un corpo farfallato da 42 mm (due millimetri in meno rispetto alla MX), alberi a camme dedicati, un pistone con un rapporto di compressione più basso e uno scarico specifico. A livello di imbiellaggio, invece, è stata aumentata l’inerzia su albero motore e volano. Il cambio passa a sei marce con una spaziatura studiata ad hoc: la prima è corta per trarsi d’impaccio nei passaggi lenti e tecnici, i rapporti intermedi sfruttano al meglio la spinta del motore fuori dalle curve strette, mentre la sesta è lunga per non stressare la meccanica nei trasferimenti stradali. Anche la frizione è stata alleggerita nel comando per non stancare le dita, mentre i coperchi di valvole, accensione e frizione sono in alluminio (anziché in magnesio) per digerire meglio le legnate contro le rocce.

Il sistema di raffreddamento mantiene i radiatori romboidali ereditati dalla cross, una conformazione che offre il 6,5% di superficie radiante in più rispetto ai radiatori standard. Questo ha permesso di migliorare lo scambio termico pur tenendo i fianchi della moto molto stretti, lasciando al pilota totale libertà di movimento in sella nonostante la presenza del serbatoio maggiorato. Di serie c’è anche l’elettroventola, fondamentale per evitare surriscaldamenti quando si viaggia a passo d’uomo nelle fiumare o sulle mulattiere più impestate.

Per chi invece ha la licenza e punta alle competizioni, a catalogo c’è il kit racing Ducati Performance*. Montato presso le officine autorizzate, il pacchetto include scarico completo, componenti di aspirazione dedicati, una mappatura specifica e il selettore al manubrio per navigare tra i diversi Riding Mode.

Elettronica predittiva con il Ducati Traction Control

Installando il kit racing Ducati Performance, la Desmo450 EDS riceve un sistema di controllo della trazione (DTC) sviluppato appositamente per il fuoristrada, pensato per incrementare la sicurezza e risparmiare preziose energie psicofisiche sulle lunghe distanze.

A differenza dei sistemi tradizionali usati nell’offroad, il DTC Ducati agisce sul taglio di potenza calcolandolo in base al reale slittamento della ruota posteriore, garantendo interventi lineari e precisi. Il sistema è intelligente: riconosce le fasi di volo (i salti) e si esclude automaticamente. Inoltre, se il pilota desidera disattivarlo all’istante per sfruttare tutta la potenza, è sufficiente una leggera pressione sulla leva della frizione; il controllo si riattiverà da solo pochi istanti dopo.

Il controllo di trazione offre quattro livelli di intervento: due tarati per i piloti professionisti e due per gli amatori. Per entrambe le configurazioni, il livello più basso è indicato per terreni asciutti e compatti (come i fettucciati), mentre il livello più alto è studiato per fondi bagnati, fangosi o scivolosi. Il pacchetto elettronico del kit racing si completa con il Launch Control, l’Engine Brake Control (entrambi regolabili e abbinabili a due Riding Mode) e il cambio assistito con Quickshifter in innesto. Il pilota può personalizzare tutti i parametri tramite lo smartphone con l’App X-Link, sfruttando il modulo WiFi integrato nella moto.

Manutenzione adattiva basata sull’uso reale

Ducati introduce sulla Desmo450 EDS un concetto di manutenzione intelligente che supera le classiche tabelle fisse, dividendo gli interventi in “MID" e “FULL".

MID Service: prevede la sostituzione del pistone e il controllo del gioco valvole, con un intervallo variabile tra le 90 e le 120 ore.

prevede la sostituzione del pistone e il controllo del gioco valvole, con un intervallo variabile tra le 90 e le 120 ore. FULL Service: consiste nella revisione completa del motore, con scadenze indicative tra le 180 e le 240 ore.

A determinare la scadenza esatta è un algoritmo sviluppato per la Desmo450 che calcola in tempo reale l’indice di stress e l’usura percentuale del motore, incrociando i parametri di funzionamento con il tipo di terreno affrontato. Le scadenze vengono aggiornate di conseguenza e sono visibili sull’App Ducati X-Link: l’intervallo si accorcerà in caso di utilizzo intensivo e professionale, mentre si dilaterà per i piloti amatoriali.

Accessori Factory e abbigliamento dedicato

Il catalogo Ducati Performance permette di personalizzare e incrementare le prestazioni della moto. Tra le parti speciali disponibili figurano componenti Factory ricavati dal pieno (come piastre di sterzo e mozzi ruota), l’impianto di scarico completo o il silenziatore slip-on Akrapovič in titanio, oltre alle pinze freno Brembo Racing. La gamma di accessori verrà progressivamente ampliata.

Per i piloti che cercano un look coordinato, è presente una linea di abbigliamento tecnico realizzata in collaborazione con Drudi Performance. L’offerta include il completo maglia, pantalone, guanti e stivali sviluppato con Alpinestars, il casco Arai, oltre a gilet antivento, softshell e giacca antipioggia prodotti da Spidi.

Disponibilità sul mercato

La nuova Ducati Desmo450 EDS debutterà ufficialmente sul mercato europeo a partire da luglio 2026, disponibile presso una selezione di concessionarie autorizzate. Successivamente, la commercializzazione verrà estesa anche al resto del mondo.