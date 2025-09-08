CATL lancia la batteria Shenxing Pro in Europa: lunga autonomia, ricarica rapida e sicurezza avanzata

Non solo auto perché al Salone di Monaco c’è stato spazio anche per CATL che ha lanciato sul mercato europeo la nuova batteria Shenxing Pro, definendola la soluzione ottimale per la mobilità elettrica europea. Inoltre, il colosso cinese ha fornito un aggiornamento sul suo nuovo stabilimento in Ungheria che dovrebbe iniziare la produzione il prossimo anno. Ricordiamo che CATL ha investito ben 7,3 miliardi di euro in questo impianto nella città di Debrecen, cercando di espandere la produzione di batterie in Europa per case automobilistiche come BMW, Stellantis e Volkswagen.

NUOVE BATTERIE LFP SHENXING PRO

MASSIMA SICUREZZA

Si tratta di batterie LFP disponibili in due configurazioni e già presentate sul mercato cinese . Secondo CATL, la versione “Long Range" può garantire un’autonomia WLTP dicon una. Secondo quanto raccontato durante la presentazione a Monaco, tale batteria presenta un, un aspetto che secondo CATL leapprezzeranno molto. Invece, la versione Super-Fast Charging, equivalenti a 0,8 km al secondo, diventando così la batteria LFP con ricarica superveloce leader in Europa. Inoltre, può erogare 830 kW di potenza anche con il 20% di stato di carica e viene fornita con una garanzia di 10 anni o 240.000 km. La batteria mantiene prestazioni elevate anche in, garantendo un’autonomia di 410 km dopo una carica di 20 minuti a -20°C.

Accumulatori in cui laè stata studiata nei minimi dettagli. Entrambi utilizzano il sistema, progettato per scongiurare il rischio di principio d’incendio in caso di fuga termica tra le celle. NP 3.0 consente alla batteria di alimentare l’auto per oltre un’ora dopo la fuga termica, permettendo così agli automobilisti di mettere in sicurezza l’auto (allontanandola da zone pericolose) senza fumo o fiamme. Per le batterie Shenxing Pro, CATL ha utilizzato celle Wave che, a differenza delle celle delle batterie tradizionali, presentano un design differente che permette di migliorare del 25% la rigidità del pacco batteria e raggiungere un’efficienza del volume del pacco batteria del 76%.