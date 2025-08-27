Leapmotor B10 pronta a sbarcare in Europa. Il primo lotto dei SUV è già in viaggio
Il nuovo SUV elettrico di Leapmotor si prepara a sbarcare sulle strade del Vecchio Continente; lo vedremo al Salone di Monaco
La nuova Leapmotor B10 è pronta a debuttare ufficialmente in Europa. Il primo lotto di vetture è infatti in viaggio verso il Vecchio Continente. I SUV elettrici sono stati imbarcati su di una nave che è partita da Shanghai con destinazione il Vecchio Continente. La Leapmotor B10 sarà tra le protagoniste del Salone di Monaco che prenderà il via all’inizio del mese di settembre. Si tratta di un modello globale. Dopo il suo debutto in Cina si appresta adesso ad arrivare sulle nostre strade. Complessivamente, Leapmotor punta a lanciare il SUV in 20 Paesi tra Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Sud America entro la fine del 2025.
CARATTERISTICHE TECNICHE
Il nuovo SUV elettrico Leapmotor B10 andrà a posizionarsi sotto la C10 che già ben conosciamo. Ricordiamo brevemente le caratteristiche di questo modello. Il SUV elettrico misura 4.515 mm lunghezza x 1.885 mm larghezza x 1.655 mm altezza, con un passo di 2.735 mm. E per i bagagli? A disposizione ci sono 515 litri che possono salire a 1.415 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.
L’abitacolo presenta invece uno stile minimalista ma ovviamente è presente una buona dotazione tecnologica. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un pannello da 8,8 pollici per la strumentazione digitale. Centralmente è stato collocato l’ampio schermo da 14,6 pollici per il sistema infotainment e da cui si gestiscono tutte le principali funzionalità della vettura. Per quanto riguarda il powertrain, il motore dispone di 218 CV. Due opzioni batteria: una da 56,2 kWh che offre fino a 361 km di autonomia WLTP e una da 67,1 kWh che offre fino a 434 km.
PREZZI IN ITALIA
Quanto costa la nuova Leapmotor B10? Prezzi di listino in Italia da 29.900 euro della versione LIFE 56,2 kWh per arrivare ai 33.400 euro della versione top di gamma DESIGN 67,1 kWh. Prezzo promozionale di lancio 26.900 euro.
