Leapmotor B10 pronta a sbarcare in Europa. Il primo lotto dei SUV è già in viaggio

La nuova Leapmotor B10 è pronta a debuttare ufficialmente in Europa. Il primo lotto di vetture è infatti in viaggio verso il Vecchio Continente. I SUV elettrici sono stati imbarcati su di una nave che è partita da Shanghai con destinazione il Vecchio Continente. La Leapmotor B10 sarà tra le protagoniste del Salone di Monaco che prenderà il via all’inizio del mese di settembre. Si tratta di un modello globale. Dopo il suo debutto in Cina si appresta adesso ad arrivare sulle nostre strade. Complessivamente, Leapmotor punta a lanciare il SUV in 20 Paesi tra Europa, Medio Oriente, Asia, Africa e Sud America entro la fine del 2025.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PREZZI IN ITALIA

Il nuovo SUV elettrico Leapmotor B10 andrà a posizionarsi sotto la C10 che già ben conosciamo. Ricordiamo brevemente le caratteristiche di questo modello. Il SUV elettrico misura. E per i bagagli? A disposizione ci sono 515 litri che possono salire a 1.415 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori.L’abitacolo presenta invece uno stile minimalista ma ovviamente è presente una buona dotazione tecnologica. Dietro al volante multifunzione a 2 razze troviamo un. Centralmente è stato collocato l’ampioe da cui si gestiscono tutte le principali funzionalità della vettura. Per quanto riguarda il powertrain, il motore dispone di 218 CV. Due opzioni batteria: una dache offre fino adi autonomia WLTP e una dache offre fino a

Quanto costa la nuova Leapmotor B10? Prezzi di listino in Italia da 29.900 euro della versione LIFE 56,2 kWh per arrivare ai 33.400 euro della versione top di gamma DESIGN 67,1 kWh. Prezzo promozionale di lancio 26.900 euro.