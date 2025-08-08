Leapmotor, pronta a salpare una nave con 2.500 auto per l'Europa

Leapmotor continua crescere in Europa. Il marchio cinese del Gruppo Stellantis sta piano piano ritagliandosi un suo spazio e grazie al prossimo arrivo di nuovi modelli come la Leapmotor C10 AWD e la Leapmotor B10 potrà fare un ulteriore passo avanti del suo programma di espansione. E proprio il nuovo SUV B10 sarà presente nel nuovo lotto di 2.500 veicoli della casa automobilistica che stanno per arrivare nel Vecchio Continente.

Infatti, Leapmotor ha celebrato il varo della nuova nave del Gruppo Grimaldi, la Grande Tianjin, che rappresenta l’ulteriore rafforzamento della partnership strategica tra le due Aziende. Tra pochi giorni, la nave partirà da Shanghai per l’Europa trasportando oltre 2.500 auto Leapmotor tra cui appunto la nuova B10.

LEAPMOTOR CRESCE DENTRO E FUORI LA CINA

Nel periodo gennaio-luglio 2025, Leapmotor ha raggiunto risultati record di vendita, registrando un volume aggregato (Cina ed export) di 271.793 unità, in aumento del 149% su base annua. In Europa, oggi la gamma Leapmotor è composta dalla city car elettrica T03, dal SUV elettrico C10 e dalla sua versione range extender. A settembre debutterà sul mercato la Leapmotor B10 basata sull’architettura LEAP3.5. Due sono le opzioni della batteria a disposizione che permettono un’autonomia WLTP rispettivamente fino a 361 km e 434 km.



Stellantis punta molto sul successo di questo marchio cinese che propone vetture caratterizzate da un interessante rapporto contenuti / prezzo. Dopo la Leapmotor B10 sarà la volta della C10 AWD che sarà svelata ufficialmente ad ottobre. Disporrà di un’architettura a 800 V per ricariche ad alta potenza e proporrà due motori elettrici per una potenza di ben 585 CV, quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi.