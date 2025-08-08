Zeekr guarda al futuro: chip Thor-U, batteria Energee e aggiornamenti chiave per il 2025

Zeekr ha deciso di rompere il silenzio. Il brand premium 100% elettrico del colosso cinese Geely, dopo un anno senza annunci ufficiali, torna alla ribalta con un ambizioso piano di novità per la seconda metà del 2025, toccando alcuni dei suoi modelli di punta. Una mossa che, in un mercato EV sempre più affollato e competitivo, sembra voler comunicare con chiarezza: Zeekr c’è, evolve e ascolta i suoi clienti. Il primo a subire un restyling sarà il Zeekr X, atteso tra settembre e il quarto trimestre. Niente rivoluzioni, ma un aggiornamento mirato: una nuova variante dotata della batteria sviluppata internamente da Energee Battery (sempre sotto l’ombrello Geely) e alcune rifiniture all’interno dell’abitacolo. Un segnale di attenzione per l’efficienza e il comfort.

Il chip Thor-U arriva sui modelli 001 e 7X

Incentivi per chi compra ora (in Cina)

L’ultima parte dell’anno porterà con sé altri importanti aggiornamenti, questa volta per Zeekr 007 , Zeekr 001 e Zeekr 7X.Il 007 riceverà piccoli ritocchi estetici interni ed esterni, ma senza toccare le sue fondamenta tecniche: il sistema di guida assistita e il gruppo propulsivo elettrico resteranno invariati. Discorso diverso per il più iconico Zeekr 001 , che verrà potenziato con l’introduzione dele di un sistema elettrico a 900V, un upgrade che promette prestazioni più elevate e tempi di ricarica più rapidi. Anche qui, modifiche leggere su interni ed esterni. Stesso destino per alcune varianti del Zeekr 7X , che accoglieranno il chip Thor-U e, accompagnati da miglioramenti estetici contenuti ma significativi. Zeekr ha tenuto a sottolineare che i dettagli definitivi delle configurazioni saranno comunicati durante gli eventi di presentazione dedicati. Gli altri modelli attualmente a listino non subiranno modifiche nel 2025.

In un’ottica di equilibrio tra i clienti di oggi e quelli che sceglieranno i nuovi modelli,validi per le versioni attuali di. Si parla di finanziamenti a tasso zero per cinque anni e pacchetti di aggiornamento opzionali. Attenzione però: questi vantaggi verranno rivisti una volta che i nuovi modelli arriveranno ufficialmente sul mercato. Secondo quanto riportato dai media cinesi, tra cui Youth.cn,è stato accolto positivamente dagli osservatori del settore. Una scelta che,, viene letta come un segnale di trasparenza e rispetto per i consumatori: sapere cosa arriverà permette di scegliere in modo consapevole.