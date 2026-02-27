Citroen: nuove motorizzazioni per C5 Aircross, Berlingo, SpaceTourer e Jumpy

Citroen aggiorna la propria gamma con nuove motorizzazioni all’insegna di una strategia multi-energia che punta a soddisfare famiglie e professionisti, che possono trovare così la soluzione migliore in base alle proprie esigente e al proprio budget. Gli aggiornamenti nella gamma 2026 riguardano il SUV C5 Aircross, il multispazio Berlingo e i van SpaceTourer e Jumpy.

C5 Aircross Plug-in Hybrid: più potenza

Sulla versione C5 Aircross Plug-in Hybrid, la potenza complessiva diventa ora di 225 CV rispetto ai precedenti 195 CV senza modifiche al motore, che rimane il 1.6 da 150 CV abbinato a un’unità elettrica da 125 CV integrata nel cambio a doppia frizione eDCS a 7 rapporti. Si tratta di un aggiornamento dettato dalla futura entrata in vigore della normativa Euro 7. Grazie a un pacco batteria da 21,5 kWh lordi, il SUV francese è in grado di viaggiare per 113 km in modalità 100% elettrica nel ciclo urbano (dati dichiarati), con un incremento dell’autonomia del 33% rispetto alla generazione precedente.

Berlingo: il ritorno del diesel

Nella gamma 2026 di Berlingo si assiste al ritorno di una motorizzazione a gasolio: si tratta del motore 1.5 BlueHDi da 100 CV con cambio manuale, una unità pensata per chi percorre lunghe distanze. Rimane comunque centrale nella strategia di Citroen la versione ë-Berlingo 100% elettrica, che ha un’autonomia dichiarata di 340 km (WLTP) e si ricarica dal 20 all’80% in appena 30 minuti con colonnine da 100 kW. Il multispazio della Casa francese (lungo 4,40 m) è disponibile con 5 o 7 posti e può vantare un volume di carico raggiunge i 2.100 litri.

SpaceTourer e Jumpy: nuovo 2.2 litri da 180 CV

L’aggiornamento della gamma riguarda tocca anche i veicoli dedicati al trasporto persone e all’uso professionale. Citroën SpaceTourer e Jumpy vedono l’introduzione di un nuovo motore diesel 2.2 litri da 180 CV in sostituzione della precedente unità da 2.0 litri. Questo motore, conforme alla normativa Euro 6.e eroga maggiore coppia e garantisce una superiore fluidità di marcia, riducendo al contempo emissioni e consumi.

Citroen SpaceTourer offre un’abitabilità fino a 9 posti con un’altezza contenuta a 1,90 m, mentre Jumpy si conferma uno strumento di lavoro solido con una portata fino a 1.341 kg e un volume di carico di 6,6 metri cubi. La gamma comprende anche le versioni elettriche ë-SpaceTourer ed ë-Jumpy con batterie da 50 o 75 kWh, con un’autonomia dichiarata che arriva a 350 chilometri.