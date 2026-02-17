Novità Citroen Berlingo 2026, arriva il diesel: allestimenti e prezzi

Stellantis torna a scommettere sul diesel e dopo aver reintrodotto questa motorizzazione sulla Opel Zafira, arriva la notizia che la gamma della Citroen Berlingo è stata aggiornata con l’introduzione di un motore diesel da 100 CV abbinato ad un cambio manuale. In questo modo, la casa automobilistica francese intende rispondere alle esigenze di mercato, offrendo una soluzione efficiente, versatile e accessibile.

AFFIANCA L’ELETTRICO

Dunque, il monovolume si potrà adesso scegliere anche con la motorizzazione diesel con il 1.5 BlueHDi da 100 CV che va ad affiancare la versione 100% elettrica che continua a rimanere a listino. Modello che dichiara consumi pari a 5,165 – 6,102 litri per 100 km ed emissioni pari a 135,24 – 160,08 g/km di CO2. Questa novità va dunque a confermare la nuova strategia di Stellantis voluta dal nuovo CEO Antonio Filosa di cui scopriremo tutti i dettagli il 21 maggio quado sarà svelato il nuovo piano industriale del Gruppo.

ALLESTIMENTI E PREZZI

La motorizzazione diesel è indicata soprattutto a chi percorre molti chilometri ogni giorno e necessita di autonomia e costi di esercizio contenuti. Due sono gli allestimenti in cui è proposta la nuova Citroen Berlingo diesel: Plus e Max. Entrando più nel dettaglio, la versione Berlingo Plus propone di serie, tra le altre cose, climatizzatore, sistema infotainment con display centrale e connettività per smartphone, sensori di parcheggio posteriori e un pacchetto di sistemi di assistenza alla guida che include funzioni di sicurezza attiva pensate per agevolare gli spostamenti in città e nelle tratte extraurbane.

La versione Berlingo Max, invece, aggiunge finiture più curate, ulteriori sistemi di assistenza al parcheggio e contenuti tecnologici pensati per rendere più semplice la gestione delle attività quotidiane. I prezzi partono da 26.230 euro. Per chi cerca il modello elettrico, dovrà prepararsi a spendere almeno 35.980 euro. Ecco il listino.