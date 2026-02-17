Horse H12 Concept, ecco il nuovo motore ibrido super efficiente

Le auto ibride piacciono sempre di più? La ricerca e lo sviluppo sta rendendo queste motorizzazioni sempre più efficienti e, adesso, Horse Powertrain, joint venture tra Renault e Geely, ha svelato Horse H12 Concept, un propulsore ibrido di nuova generazione sviluppato in collaborazione con Repsol. Questa unità di caratterizza per la possibilità di raggiunge un’efficienza elevatissima e un basso consumo di carburante, funzionando con benzina rinnovabile al 100%. I numeri sono chiari, grazie ad una serie miglioramenti al sistema di combustione è stato possibile raggiungere un’efficienza del 44,2%. Secondo l’azienda è stato registrato un consumo inferiore ai 3,3 litri per 100 km (WLTP).

EFFICIENZA E CONSUMI RIDOTTI

Secondo l’azienda, utilizzando carburante rinnovabile al 100%, un’auto di medie dimensioni equipaggiata con il propulsore Horse H12 Concept, che percorre in media 12.500 km all’anno, emetterà 1,77 tonnellate di CO2 in meno all’anno rispetto a un veicolo con motore a combustione interna tradizionale. Questo nuovo motore parte dalla base dell’unità H12, un 3 cilindri di 1,2 litri, che è stata modificata introducendo un sistema di combustione progettato con un rapporto di compressione di 17:1, un sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR) di nuova generazione e un nuovo turbocompressore. Inoltre, gli attriti interni sono stati ridotti grazie nuovi lubrificanti Repsol. La trasmissione, invece, integra al suo interno la componente ibrida.

Horse H12 Concept è stato sviluppato in Spagna da Horse Technologies (divisione di Horse Powertrain) e Repsol Technology Lab. Sono stati realizzati due prototipi che hanno permesso di validare le prestazioni. La presentazione del primo veicolo dimostrativo dotato di tale powertrain è prevista per l’inizio del 2026. Non è chiaro se e quando inizierà la produzione in serie e su quali modelli di auto questo nuovo powertrain potrebbe essere integrato. In ogni caso, lo sviluppo sulle motorizzazioni ibride sempre più efficienti sta andando avanti. Applicando il principio della neutralità tecnologia, questo motore ibrido alimentato con benzina ecosostenibile può fornire soluzioni di riduzione di CO2 a breve termine.