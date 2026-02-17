Nuova Skoda Peaq 2026, il SUV elettrico si svela un po' di più: ecco le ultime foto spia

Skoda Peaq sarà tra le più importanti novità 2026 della casa automobilistica. Si tratta di un SUV elettrico che punta ad offrire tanto spazio dato che sarà possibile trasportare fino a 7 passeggeri. Adesso c’è una novità interessante perché alcune foto spia mostrano il nuovo SUV intento ad effettuare i test di sviluppo sulle strade del Nord Europa. Rispetto a precedenti scatti spia, questi mostrano un livello di camuffamento inferiore e quindi abbiamo la possibilità di capire qualcosa di più della Skoda Peaq. Ricordiamo che questo nuovo modello è sostanzialmente la versione di produzione del concept Vision 7S presentato diverso tempo fa. Il debutto del nuovo modello è atteso per la prossima estate.

COME SARÀ LA NUOVA SKODA PEAQ

Il frontale presenta ancora un po’ di camuffamento, con adesivi posizionati per nascondere i dettagli del design reale. Al di sotto troveremo una nuova “Tech-Deck Face" che riprenderà quanto visto nel concept. Alla fine, la parte anteriore si dovrebbe caratterizzare per la presenza di fari a forma di T, per una nuova mascherina ovviamente chiusa vista l’assenza del motore endotermico e per un paraurti con un’ampia presa d’aria centrale. Di profilo possiamo osservare meglio le proporzioni della Skoda Peaq e la linea del tetto che scende progressivamente fino allo spoiler che integra la terza luce di stop. Al posteriore, la grafica dei fari è finta ma probabilmente troveremo gruppi ottici a T che richiamano quelli anteriori.

Purtroppo, le nuove foto spia non permettono di vedere l’abitacolo. Sappiamo che ci sarà tanto spazio e non mancherà nemmeno la tecnologia. Verosimilmente troveremo la strumentazione digitale ed un ampio display centrale del sistema infotainment. Dato che Skoda Peaq andrà a posizionarsi al vertice della gamma della casa automobilistica, possiamo immaginare che saranno proposti anche interni con finiture premium per alzare l’asticella della qualità percepita.

MOTORI

Nuova Skoda Peaq poggerà sulla piattaforma MEB e probabilmente sarà proposta in diverse versioni, sia con un singolo motore e sia con un doppio propulsore per poter disporre della trazione integrale. Nel 2022, il concept Vision 7S dichiarava un’autonomia di 600 km e la possibilità di poter ricaricare con potenze di 200 kW. In realtà, dettagli sulle specifiche del modello di produzione ancora non ne abbiamo. Possiamo immaginare che i powertrain possano essere derivati da quelli della Enyaq. In ogni caso, nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente di più.