Cerca

Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di Locauto

Novità gradita in particolare per quanti devono affrontare un lungo viaggio in autostrada con la loro auto a noleggio.

Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di Locauto
Vai ai commenti
Federico Pisanu
Federico Pisanu
Pubblicato il 17 feb 2026

Ogni giorno centinaia di viaggiatori scelgono di noleggiare un’auto in Italia per affrontare un lungo viaggio, che spesso e volentieri si compie quasi interamente sulla rete autostradale. Inutile sottolineare che ciò può comportare diversi contrattempi, su tutti le lunghe attese al casello per pagare il pedaggio.

E qui si inserisce l’ultima novità proposta dal noleggio auto Locauto: il dispositivo Tollpass, che a fronte di un canone giornaliero pari a 17,50 euro più tasse include tutti i pedaggi autostradali, senza limiti di utilizzo, per spostamenti in autostrada più semplici, comodi e rapidi. Il dispositivo in questione funziona su tutte le autostrade italiane, incluse quelle senza barriere (ad esempio la Pedemontana) e può essere richiesto al momento della prenotazione sul sito Locauto.

Pagina prenotazione Locauto

ingrandisci immagine

Gli spostamenti in autostrada con l’auto a noleggio diventano più semplici

Fino ad oggi la prassi del noleggio auto in Italia vedeva come normalità il semplice noleggio di un veicolo, senza la possibilità di richiedere un servizio accessorio aggiuntivo per il telepedaggio. Questo per i tanti viaggiatori che dovevano prendere l’autostrada comportava un’esperienza di guida non esaltante, fatta di lunghe code al casello, piuttosto deleterie in particolare durante la bella stagione e le festività.

Con il nuovo servizio pensato da Locauto, tutto questo però appartiene al passato. Il dispositivo Tollpass prevede un costo di 17,50 euro al giorno, a cui si somma l’IVA al 22% più eventuali oneri ferroviari (15%) o aeroportuali (18%). Come riportato sul sito ufficiale della compagnia di noleggio auto italiana, il servizio presenta un addebito minimo pari a due giorni, mentre per i noleggi di almeno tre giorni il costo viene calcolato su base giornaliera.

Segnaliamo infine che Tollpass è utilizzabile esclusivamente per il pagamento dei pedaggi autostradali, incluse le tratte senza barriere, mentre non può essere usato per il pagamento dei parcheggio, per l’accesso alle zone a traffico limitato né per entrare in determinate aree che richiedono il pagamento di un biglietto all’ingresso.

Pagina prenotazione Locauto

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Ti potrebbe interessare:
13
Offerta MG HS Hybrid+, rate da 249 euro con finanziamento: cosa c'è da sapere
Offerte e Promozioni
Il noleggio di auto e furgoni più conveniente è con Locauto: ecco tutti gli sconti
Offerte e Promozioni
Sedili in pelle sporchi? Ecco la soluzione in offerta per pulirli senza rovinarli
Offerte e Promozioni
1
Battistrada consumato? Con pochi euro puoi sapere l’usura della gomma prima di metterti alla guida
Offerte e Promozioni
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.