Niente più code ai caselli con le auto a noleggio grazie al dispositivo Tollpass di Locauto

Ogni giorno centinaia di viaggiatori scelgono di noleggiare un’auto in Italia per affrontare un lungo viaggio, che spesso e volentieri si compie quasi interamente sulla rete autostradale. Inutile sottolineare che ciò può comportare diversi contrattempi, su tutti le lunghe attese al casello per pagare il pedaggio.

E qui si inserisce l’ultima novità proposta dal noleggio auto Locauto: il dispositivo Tollpass, che a fronte di un canone giornaliero pari a 17,50 euro più tasse include tutti i pedaggi autostradali, senza limiti di utilizzo, per spostamenti in autostrada più semplici, comodi e rapidi. Il dispositivo in questione funziona su tutte le autostrade italiane, incluse quelle senza barriere (ad esempio la Pedemontana) e può essere richiesto al momento della prenotazione sul sito Locauto.

Gli spostamenti in autostrada con l’auto a noleggio diventano più semplici

Fino ad oggi la prassi del noleggio auto in Italia vedeva come normalità il semplice noleggio di un veicolo, senza la possibilità di richiedere un servizio accessorio aggiuntivo per il telepedaggio. Questo per i tanti viaggiatori che dovevano prendere l’autostrada comportava un’esperienza di guida non esaltante, fatta di lunghe code al casello, piuttosto deleterie in particolare durante la bella stagione e le festività.

Con il nuovo servizio pensato da Locauto, tutto questo però appartiene al passato. Il dispositivo Tollpass prevede un costo di 17,50 euro al giorno, a cui si somma l’IVA al 22% più eventuali oneri ferroviari (15%) o aeroportuali (18%). Come riportato sul sito ufficiale della compagnia di noleggio auto italiana, il servizio presenta un addebito minimo pari a due giorni, mentre per i noleggi di almeno tre giorni il costo viene calcolato su base giornaliera.

Segnaliamo infine che Tollpass è utilizzabile esclusivamente per il pagamento dei pedaggi autostradali, incluse le tratte senza barriere, mentre non può essere usato per il pagamento dei parcheggio, per l’accesso alle zone a traffico limitato né per entrare in determinate aree che richiedono il pagamento di un biglietto all’ingresso.