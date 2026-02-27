Hongqi: avvistato in Cina il primo SUV sviluppato con la tecnologia Leapmotor

Il primo veicolo nato dalla collaborazione tra Leapmotor e FAW è stato avvistato in Cina durante i test invernali. Le prime immagini mostrano un crossover di medie dimensioni a marchio Hongqi, riconoscibile dai badge sui cerchi e dal cofano che copre un motore a combustione interna. Il crossover dovrebbe arrivare nella seconda metà di quest’anno.

Perché è importante questo modello

La partnership tra i due gruppi era stata annunciata nell’aprile 2025, quando FAW aveva reso noto che il proprio marchio di fascia alta avrebbe adottato l’architettura modulare LEAP 3.5 sviluppata da Leapmotor. A dicembre dello stesso anno FAW ha acquisito una quota del 5% nel capitale di Leapmotor, rafforzando il legame industriale.

Dal punto di vista stilistico, il veicolo presenta un frontale chiuso, maniglie semi-nascoste, parafanghi posteriori scolpiti e montanti D inclinati. Le forme ricordano da vicino il crossover Hongqi EHS7 (noto anche come Tiangong 08). La lunghezza stimata si avvicina ai 4.750 mm, anche se il dato non è stato confermato ufficialmente. L’abitacolo è ancora coperto da camuffature, ma si intravedono un ampio schermo orizzontale flottante, un selettore del cambio posizionato dietro un volante a forma di D e un piccolo quadro strumenti digitale.

Sul powertrain non c’è ancora una conferma ufficiale, ma entrambe le aziende coinvolte puntano da tempo sulla tecnologia range-extended. Il veicolo monta un motore a combustione interna sotto il cofano, il che orienta l’ipotesi verso una configurazione EREV. Secondo indiscrezioni precedenti, la vettura dovrebbe integrare un sistema ad alta tensione da 800 V, la tecnologia CTC 2.0, il chip Qualcomm Snapdragon 8650 e un sistema di gestione termica integrata in 27 funzioni. Nonostante la base tecnica sia di derivazione Leapmotor, il design seguirà lo stile consolidato di Hongqi.

Il ruolo di Leapmotor

La collaborazione tra FAW e Leapmotor è interessante per diversi motivi. Il mercato automobilistico cinese sta attraversando una fase di rapido consolidamento. I costruttori tradizionali faticano a tenere il passo con le startup elettriche. soprattutto sul fronte tecnologico. Hongqi è uno dei marchi più radicati nella storia industriale della Cina, nato nel 1958 e legato per decenni alle vetture di rappresentanza istituzionale. Aggiornare la propria offerta con architetture di nuova generazione sviluppate da Leapmotor è una risposta concreta a questa necessità.

È interessante anche vedere la crescita di Leapmotor, non solo in termini strettamente numerici, ma anche e soprattutto di rilevanza strategica. Non solo nel proprio Paese. Anche in Europa infatti diversi costruttori stanno guardando con interesse alle tecnologie di Leapmotor. Tra queste c’è Stellantis, che detiene una quota nella società, sta valutando di adottare le sue piattaforme e i suoi powertrain per i propri marchi europei, tra cui Fiat, Opel e Peugeot. Un segnale che la startup cinese si sta affermando non solo come produttore di veicoli, ma anche come fornitore di tecnologia a livello globale.