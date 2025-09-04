Leapmotor B05 sta arrivando, nuove immagini ufficiali della compatta elettrica prima del debutto

Leapmotor B05 nota anche come Lafa 5 farà il suo debutto ufficiale al Salone di Monaco che prenderà il via tra pochi giorni. La casa automobilistica cinese per il momento non ha voluto dire molto della sua nuova compatta elettrica, un modello che sulla carta dovrebbe entrare in diretta concorrenza con vetture del calibro della Volkswagen ID.3. Abbiamo visto solamente alcuni teaser ma, adesso, a pochi giorni dal debutto, c’è una novità importante. Infatti, dalla Cina sono arrivate le prime foto ufficiali della vettura, ovviamente ancora camuffata con pellicole che coprono la carrozzeria. Abbiamo quindi l’opportunità di scoprire le forme della vettura alla vigilia della sua presentazione.

NUOVI DETTAGLI

Lafa 5 deriva strettamente dalla Leapmotor B01 presentata al Salone Auto di Shanghai ad aprile, possiamo immaginarci un ambiente minimalista con una buona dotazione tecnologica: schermo da 8,8 pollici per la strumentazione digitale e un sistema infotainment con un display da 14,6 pollici. Non ci sono ancora informazioni sulle specifiche della nuova vettura ma ci possiamo attendere una lunghezza attorno ai 4,3 metri.

Da quanto possiamo osservare dalle immagini, ilsegue il linguaggio stilistico del marchio e presenta fari leggermente curvi, uniti da una striscia a LED. Ovviamente ilvista l’assenza del motore endotermico ma in basso, al centro del paraurti, troviamo comunque unasu cui possiamo vedere la presenza delutilizzato per il funzionamento dei sistemi ADAS. Di profilo possiamo notare la presenza di maniglie a scomparsa per ottimizzare l’efficienza aerodinamica. Al, possiamo notare la presenza di gruppi ottici dalle forme sottili, unità tra loro da una barra luminosa. Rispetto ai teaser in cui si intravedeva la presenza del sensore LiDAR sul tetto, in queste foto la vettura ne è priva, segno che in Cina sarà disponibile solamente su alcune versioni.Non vediamo glima siccome si dice che la nuova Leapmotor B05 o

Il powertrain? Anche da questo punto non si sa nulla di preciso. C’è chi parla che potrebbe essere quello della Leaomotor B01 e c’è chi parla, invece, di quello della Leapmotor B10. Fortunatamente, tra pochi giorni ne sapremo molto di più con il debutto ufficiale. Quello che appare evidente è che la casa automobilistica cinese del Gruppo Stellantis si sta preparando a lanciare in Europa un’altra elettrica sulla carta molto interessante che permetterà a Leapmotor di crescere ulteriormente all’interno del mercato del Vecchio Continente.