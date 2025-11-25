Cerca

Nuova Leapmotor B05 Ultra, prime immagini ufficiali della compatta elettrica sportiva

Il debutto della versione ad alte prestazioni della Leapmotor B05 è atteso nel secondo trimestre del 2026: ecco quello che sappiamo

Nuova Leapmotor B05 Ultra, prime immagini ufficiali della compatta elettrica sportiva
Vai ai commenti
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Pubblicato il 25 nov 2025

Leapmotor B05 ha fatto il suo debutto al Salone di Monaco a settembre. Si tratta di una nuova compatta elettrica che la casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis porterà al debutto prima in Cina e poi in Europa nel corso del 2026. In patria, in realtà, questo modello si chiama in maniera differente e cioè Leapmotor Lafa 5. Al momento della presentazione del nuovo modello al Salone di Monaco, il costruttore aveva anticipato che all’interno della gamma ci sarebbe stato posto anche per una versione Ultra ad alte prestazioni. Modello di cui erano stati mostri solamente alcuni render. Adesso ne sappiamo qualcosina in più perché Cao Li, Senior Vice President di Leapmotor, ha deciso di condividere alcuni scatti reali del nuovo modello, offrendo quindi un’anteprima di quello che sta effettivamente arrivando.

LOOK PIÙ SPORTIVO

Il debutto della Leapmotor B05/Lafa 5 Ultra sarebbe atteso per il secondo trimestre del 2026. Da quanto si può vedere dalle prime immagini ufficiali, la vettura dispone di un body kit che permette di rendere il suo look più sportiveggiante. In particolare, davanti si nota la presenza di un ampio splitter rifinito in nero lucido. La vettura può contare pure su nuove minigonne laterali che si abbinano a nuovi cerchi dal design specifico sempre di colore nero. Al posteriore, alla fine del tetto c’è un ampio spoiler. Non manca un ampio diffusore che contribuisce ad esaltare il look sportivo della versione Ultra della compatta elettrica. Pare che questo modello offrirà molto di più che un semplice look più sportivo. Si parla infatti di un powertrain più potente, forse con due motori e di un assetto rivisto per rendere l’auto più efficace tra le curve. Effettivamente, lo stesso Cao Li ha sottolineato la maneggevolezza dell’auto sulle strade di montagna.

Insomma, è in arrivo qualcosa di interessante. Certamente nei prossimi mesi ne sapremo di più. Intanto, Leapmotor porterà al debutto sul mercato cinese il modello standard della compatta elettrica, vettura che il prossimo anno arriverà anche sul nostro mercato.

Ti potrebbe interessare:
16
Nuova Leapmotor A10 si prepara al debutto, prime immagini ufficiali: ecco cosa sappiamo
Mercato Auto
6
Leapmotor A10, i brevetti svelano il design della nuova elettrica
Mercato Auto
23
Leapmotor B05, partono le vendite in Cina: tutte le caratteristiche e i prezzi. In Europa dal 2026
Mercato Auto
20
Nuova Leapmotor i C10 by Irmscher: look più aggressivo, trazione integrale e 598 CV
Mercato Auto
Commenti Regolamento
La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.

La newsletter gratuita

I migliori contenuti realizzati da HDmotori, impreziositi da commenti e sintesi inediti, ogni giorno nella tua e-mail.