Nuova Leapmotor B05 Ultra, prime immagini ufficiali della compatta elettrica sportiva

Leapmotor B05 ha fatto il suo debutto al Salone di Monaco a settembre. Si tratta di una nuova compatta elettrica che la casa automobilistica cinese sostenuta da Stellantis porterà al debutto prima in Cina e poi in Europa nel corso del 2026. In patria, in realtà, questo modello si chiama in maniera differente e cioè Leapmotor Lafa 5. Al momento della presentazione del nuovo modello al Salone di Monaco, il costruttore aveva anticipato che all’interno della gamma ci sarebbe stato posto anche per una versione Ultra ad alte prestazioni. Modello di cui erano stati mostri solamente alcuni render. Adesso ne sappiamo qualcosina in più perché Cao Li, Senior Vice President di Leapmotor, ha deciso di condividere alcuni scatti reali del nuovo modello, offrendo quindi un’anteprima di quello che sta effettivamente arrivando.

LOOK PIÙ SPORTIVO

Il debutto della Leapmotor B05/Lafa 5 Ultra sarebbe atteso per il secondo trimestre del 2026. Da quanto si può vedere dalle prime immagini ufficiali, la vettura dispone di un body kit che permette di rendere il suo look più sportiveggiante. In particolare, davanti si nota la presenza di un ampio splitter rifinito in nero lucido. La vettura può contare pure su nuove minigonne laterali che si abbinano a nuovi cerchi dal design specifico sempre di colore nero. Al posteriore, alla fine del tetto c’è un ampio spoiler. Non manca un ampio diffusore che contribuisce ad esaltare il look sportivo della versione Ultra della compatta elettrica. Pare che questo modello offrirà molto di più che un semplice look più sportivo. Si parla infatti di un powertrain più potente, forse con due motori e di un assetto rivisto per rendere l’auto più efficace tra le curve. Effettivamente, lo stesso Cao Li ha sottolineato la maneggevolezza dell’auto sulle strade di montagna.

Insomma, è in arrivo qualcosa di interessante. Certamente nei prossimi mesi ne sapremo di più. Intanto, Leapmotor porterà al debutto sul mercato cinese il modello standard della compatta elettrica, vettura che il prossimo anno arriverà anche sul nostro mercato.