Nuova Alfa Romeo Tonale vs Mazda CX-30, mettiamo i crossover a confronto: quale preferite?

Alfa Romeo Tonale si è rinnovata da poco attraverso un restyling che ha permesso di dare una rinfrescata al look del crossover per renderlo maggiormente competitivo sul mercato. Modello che offre diverse motorizzazioni per accontentare un po’ tutte le esigenze, continuando a proporre ancora il diesel. Il segmento dei C-SUV è molto combattuto e il modello della casa del Biscione dovrà vedersela con diversi rivali tra cui la Mazda CX-30, un modello molto apprezzato che abbiamo avuto modo di provare diverse volte. Andiamo quindi a conoscere più da vicino la nuova Tonale restyling e la CX-30 per scoprire le loro caratteristiche.

DIMENSIONI E DESIGN

Iniziamo con la nuova Alfa Romeo Tonale restyling che misura 4,53 metri in lunghezza, 1,84 metri in larghezza, 1,6 metri in altezza, con un passo di 2,63 metri. Per i bagagli, a seconda delle versioni, ci sono da 385 a 500 litri. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a 1.450/1.550 litri. Con il recente facelift sono arrivate modifiche soprattutto al frontale dove troviamo il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle 33 Stradale e GT 2000. Pure il Tribolo è stato rivisto. Inoltre, tra le altre novità stilistiche, anche le forme delle prese d’aria inferiori sono state ritoccate e adesso richiamano quelle della nuova Junior.

Mazda CX-30, invece, misura 4.395 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.540 mm altezza, con un passo di 2.655 mm. Il bagagliaio può contare su di una capacità di 430 litri che possono salite a 1.406 litri abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Il design di questo modello lo conosciamo molto bene e adotta il classico linguaggio stilistico Mazda noto come “Kodo Design" e si caratterizza per offrire linee pulite ed eleganti. Il frontale presenta un’ampia mascherina collegata ai fari tramite un profilo cromato.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo della nuova Alfa Romeo Tonale, la console centrale è stata ridisegnata ed include un nuovo selettore rotativo per il cambio. Dietro al volante multifunzione ci sono comunque i paddle per gestire la trasmissione automatica. Per quanto riguarda la tecnologia, abbiamo la strumentazione digitale con il classico design a “Cannocchiale" da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici. Rivisti anche i rivestimenti per migliorare la qualità percepita.

Mazda CX-30 offre interni realizzati con la classica cura della casa automobilistica giapponese che ben conosciamo. A bordo l’ambiente è semplice ma completo. La strumentazione è analogica con al centro un tachimetro digitale. Centralmente sulla plancia troviamo uno schermo per l’infotainment da 10.25 pollici che si può gestire attraverso il rotore posizionato sul tunnel centrale. Per entrambi i modelli non mancano i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

MOTORI

La gamma dei motori di Alfa Romeo Tonale propone diverse opzioni differenti. Abbiamo innanzitutto la Tonale Ibrida che adotta il motore 1.5 Turbo quattro cilindri Mild Hybrid con turbina in grado di erogare 175 CV, dedicato esclusivamente a questo SUV, abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Come accennato all’inizio, continua ad essere proposto anche il diesel. Sotto al cofano della Tonale diesel c’è il 4 cilindri 1.6 Diesel da 130 CV, disponibile con trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti e trazione anteriore. C’è poi la variante Ibrida Plug-In Q4, con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti da 270 CV. Si tratta di un motore 1.3 turbo abbinato ad un sistema ibrido.

Passiamo alla Mazda CX-30 che è proposta con l’interessante motorizzazione e-Skyactiv G 4 cilindri aspirato di 2,5 litri da 140 CV. Questa unità è dotata di un sistema di disattivazione dei cilindri e del sistema Mazda M-Hybrid. Al vertice della gamma c’è invece l’unità e-Skyactiv X di 2 litri con tecnologia M Hybrid da 186 CV. Tutte le motorizzazioni sono abbinate ad un cambio manuale a 6 marce o ad una trasmissione automatica sempre a 6 rapporti. Da sottolineare che le motorizzazioni e-Skyactiv X da 186 CV si può avere anche in abbinamento alla trazione integrale i-Activ AWD.

PREZZI

Quanto costa la nuova Alfa Romeo Tonale restyling? Il listino parte da 39.850 euro. Per la Mazda CX-30, invece, il listino attacca a 28.450 euro.