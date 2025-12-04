Svelata la nuova Alfa Romeo Tonale for All, passo avanti per una mobilità inclusiva

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità è stata presentata la nuova Alfa Romeo Tonale for All. Si tratta di una particolare versione del SUV sviluppata appositamente per rendere più autonomi i conducenti con disabilità agli arti superiori. Quali sono le sue caratteristiche chiave che la differenziano dalle altre versioni della Tonale?

INNOVARE PER GARANTIRE L’ACCESSIBILITÀ

Alfa Romeo Tonale for All è stata sviluppata in collaborazione con il CRF e Fadiel Italiana ed al suo interno integra una serie di soluzioni tecniche che consentono una guida sicura e controllata alle persone con ridotta funzionalità agli arti superiori. Innanzitutto, il SUV dispone di un sistema elettromeccanico con due motori che consente ai conducenti di sterzare mediante il movimento dei pedali. L’architettura sviluppata è completamente ridondante (motori, batterie e unità di comando) e supportata da un display a transistor a film sottile (TFT) per un feedback continuo del sistema. Massima affidabilità quindi.

Inoltre, all’interno del SUV troviamo una console rialzata e appositamente studiata, realizzata tramite produzione additiva, che assicura un facile accesso ai comandi principali del veicolo come trasmissione, clacson, finestrini, luci, freno elettrico, comandi vocali e porte USB. Alfa Romeo ci tiene a sottolineare che la disposizione e il posizionamento dei componenti sono stati ottimizzati per migliorare l’accessibilità, la comodità e l’operatività. Tutte queste modifiche sono state sviluppate anche per garantire la massima sicurezza. Infatti, la console centrale è progettata in linea con la normativa ECE 21 per la sicurezza in caso di incidente, con bordi arrotondati e intrusione minima.

Tutte le soluzioni realizzate per il SUV della casa del Biscione possono essere adattate all’intero portafoglio Stellantis e personalizzate in base alle esigenze individuali, in linea con i requisiti e le normative delle commissioni mediche locali.

PROGRAMMA STELLANTIS AUTONOMY

Si tratta di un programma sorto 30 anni fa per promuovere una mobilità inclusiva e attualmente conta 14 Centri di Mobilità in Italia. Questi centri offrono valutazioni sulla guida, valutazioni psicologiche e delle capacità motorie e una consulenza personalizzata sugli adattamenti tecnici, aiutando oltre 1.000 persone ogni anno ad acquisire una mobilità indipendente.