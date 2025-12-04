Nuova Hyundai Nexo a idrogeno si presenta in Italia: tutte le versioni e i prezzi

Hyundai ha portato al debutto in Italia la nuova Nexo, un SUV Fuel Cell ad idrogeno che garantisce oltre 800 km di autonomia. Si tratta della seconda generazione della Nexo e rispetto al modello precedente, quello nuovo cambia radicalmente sul fronte del design ed evolve dal punto di vista della tecnologia. In Italia si può ordinare con l’arrivo sul mercato previsto per l’inizio del prossimo anno.

HYUNDAI NEXO: UN NUOVO LOOK

Per la seconda generazione della Nexo, Hyundai abbraccia il nuovo linguaggio di design “Art of Steel". Le misure sono 4.750 mm lunghezza x 1.865 mm larghezza x 1.640 mm (1.675 mm con portapacchi) altezza, con un passo di 2.790 mm. Per i bagagli a disposizione ci sono 510 litri. Il SUV presenta forme squadrate e non mancano nemmeno elementi che richiamano i modelli elettrici della casa automobilistica coreana, a partire dai pixel luminosi che troviamo sia davanti e sia dietro. A seconda degli allestimenti, a disposizione ci sono cerchi da 18 o da 19 pollici.

Il SUV si potrà avere nelle colorazioni Creamy White Pearl, Phantom Black Pearl, Amazon Gray Metallic, Ocean Indigo Matte, Ecotronic Gray Pearl e Goyo Copper Pearl. La capacità di traino arriva fino a 1.000 kg. Particolarità, su alcuni mercati, niente specchietti laterali tradizionali. Al loro posto delle telecamere che proiettano le immagini all’interno di due piccoli display posti alle estremità della plancia.

INTERNI: TECNOLOGIA E SOSTENBILITÀ

Per la nuova Nexo, Hyundai ha scelto di proporre un abitacolo raffinato con elementi propri di auto premium, il tutto con un occhio alla sostenibilità. Infatti, troviamo materiali sostenibili, accuratamente selezionati, che si combinano a superfici morbide al tatto e a finiture ricercate. Chiaramente non manca la tecnologia. La plancia è dominata da un ampio pannello che integra i display della strumentazione digitale e del sistema infotainment, entrambi da 12,3 pollici. Il selettore della trasmissione è invece collocato dietro al piantone dello sterzo. Ovviamente presenti i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto, così come agli aggiornamenti OTA. Una delle novità più significative è l’introduzione della Voice Recognition Generative AI, che permette conversazioni più naturali, contestuali e articolate. La dotazione prevede anche la presenza di un Head-Up Display da 12 pollici e della Digital Key 2.0, che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili.

Il sistema Audio della nuova Hyundai Nexo è firmato Bang & Olufsen e dispone di 14 altoparlanti. L’integrazione di tecnologie come l’Active Road Noise Control contribuisce a creare un abitacolo estremamente silenzioso.

OLTRE 800 KM CON UN PIENO DI IDROGENO

Il powertrain della seconda generazione della Hyundai Nexo è costituito da un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e 350 Nm di coppia. Si parla di una velocità massima di 179 km/h e di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,8 secondi. Il tutto è alimentato da una piccola batteria da 2,64 kWh (80 kW di potenza) e soprattutto da un sistema Fuel Cell con una potenza massima di 110 kW. I serbatoi possono contenere fino a 6,69 kg di idrogeno e un pieno si effettua in circa 5 minuti. L’autonomia dichiarata arriva a 826 km WLTP. C’è il Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni. Non manca poi un completo pacchetto di sistemi ADAS che consentono di disporre dell’assistenza alla guida di Livello 2.

ALLESTIMENTI E PREZZI

La nuova Hyundai Nexo è proposta in due allestimenti: Business e XClass. La dotazione di serie è già particolarmente completa sin dalla versione base ed include, tra le altre cose, i cerchi in lega da 18 pollici, fari Full LED Wide Projection, luci di posizione e posteriori a LED, maniglie a scomparsa automatiche e portellone posteriore elettrico, ricarica wireless per smartphone, porte USB-C dedicate climatizzatore automatico bi-zona, volante riscaldabile, sensore pioggia, retrovisore elettrocromico, sedili anteriori a regolazione elettrica e riscaldati e sedili posteriori abbattibili 60:40, strumentazione digitale, infotainment e il pacchetto ADAS Hyundai SmartSense. I prezzi? Si parte da 72.600 euro.