BYD Yagwang U8L, nemmeno se gli cade addosso un albero si scompone

In Cina trovano sempre nuovi modi molto curiosi per dimostrare la robustezza e l’affidabilità delle loro nuove auto. Scadenti e poco resistenti? Oggi non è certamente così e BYD ha voluto nuovamente dimostrarlo attraverso un test decisamente particolare. Come? La casa automobilistica cinese ha preso il suo nuovo SUV Yangwang U8L buttandogli addosso per ben 3 volte un albero dal peso di circa 2 tonnellate (il video lo potete trovare qui). Il risultato? Giusto qualche graffio e delle piccole ammaccature. La struttura della carrozzeria è comunque rimasta intatta, la portiera si è aperta, i montanti non si sono piegati e il veicolo ha potuto persino riprendere tranquillamente la marcia.

Dunque, prova di resistenza superata. Ma perché questo test? L’idea era quella di dimostrare la sicurezza e la robustezza del SUV in caso di eventi atmosferici particolarmente intensi come i tifoni in cui il vento può far cadere alberi che possono poi andare a danneggiare le auto. Questa prova ha quindi dimostrato la bontà del progetto della BYD Yangwang U8L che è prima di tutto un maxi SUV premium con interni di lusso e tanta tecnologia.

UN SUV ESAGERATO

Yangwang, ricordiamo, è il marchio di lusso di BYD, presente in Cina da gennaio 2023. Le specifiche tecniche della Yangwang U8L? Misura 5.400 mm lunghezza x 2.049 larghezza x 1.921 mm altezza, con un passo di 3.250 mm. All’interno dell’abitacolo c’è tanto spazio ed infatti troviamo ben 3 file dei sedili per arrivare ad offrire posto per 6 passeggeri (disposizione 2+2+2). La plancia è è dotata di tre monitor: un quadro strumenti da 23,6 pollici, un touchscreen verticale da 12,8 pollici per il conducente e un monitor da 23,6 pollici per il passeggero anteriore. I sedili della prima e della seconda fila sono dotati di riscaldamento, ventilazione e massaggio. Sul fronte dei sistemi ADAS, Yangwang U8L adotta il sistema DiPilot 600 con tre sensori LiDAR e una potenza di calcolo massima di 600 TOPS.

Il maxi SUV adotta un powertrain con tecnologia range extender. Ci sono ben 4 motori elettrici per un totale di 880 kW (poco meno di 1.200 CV), quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi. C’è poi un motore benzina di 2 litri di cilindrata con funzione di generatore che consente un’autonomia complessiva di circa 1.000 km (CLTC). Insomma, specifiche davvero esagerate per un modello che ha dimostrato anche di essere praticamente resistente. Il prezzo? In Cina si parte da 1.300.000 yuan che al cambio sono poco meno di 158.000 euro.