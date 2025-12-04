Toyota Corolla 2026, arrivano piccole novità con il nuovo Model Year: ecco cosa cambia

Toyota Corolla è un dei modelli più importanti della casa automobilistica giapponese che, adesso, ha presentato il Model Year 2026 per l’Europa. Le novità sono di dettaglio e quindi non sono in arrivo grandi cambiamenti. Sappiamo, però, che Toyota sta già lavorando sulla prossima generazione della Corolla che è stata anticipata da un concept. Per vederla, però, bisognerà attendere ancora un po’. Intanto, arriva il nuovo Model Year per il vecchio Continente che a seconda dei mercati sarà in vendita a partire da marzo 2026.

COSA CAMBIA? LE NOVITÀ PER LA TOYOTA COROLLA 2026

Innanzitutto, per la nuova Toyota Corolla 2026 arrivano nuove colorazioni per la carrozzeria. In particolare è stata resa disponibile la nuova tinta Onyx Grey per le versioni hatchback e Touring Sports in allestimento GR Sport. Inoltre, arriva la nuova colorazione Storm Grey metallizzata. Curiosità, l’introduzione della finitura opaca Onyx Grey è una novità assoluta per la produzione europea di Toyota. Con il nuovo Model Year, la casa automobilistica ha introdotto alcuni ritocchi anche per l’abitacolo che adesso può contare su rivestimenti in Samara, un tessuto resistente ma piacevole al tatto, realizzato con materiali riciclati. In particolare, questo tessuto viene utilizzato sui sedili. L’impegno di Toyota per la sostenibilità si riflette anche nelle alternative utilizzate per i rivestimenti del volante e della leva del cambio.

Per il resto, non sembrano essere particolari altre novità di rilievo per la nuova Corolla 2026. All’interno dell’abitacolo troviamo un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici su tutte le versioni, che può essere personalizzato in base alle preferenze del conducente. C’è poi un sistema infotainment con display da 10,5 pollici che permette di accedere ad un sistema di navigazione basato sul cloud. Lato sicurezza, c’è il pacchetto Toyota T-Mate che offre gli ultimi sistemi ADAS che permettono di disporre di un’assistenza alla guida di Livello 2.

SOLO MOTORI IBRIDI

Non sembrano esserci particolari novità nemmeno per quanto riguarda le motorizzazioni. La nuova Toyota Corolla 2026 sarà sempre proposta con motori ibridi da 1,8 litri e 2 litri di cilindrata. Entrambi Full Hybrid, sono in grado di erogare, rispettivamente, 140 CV e 178 CV. In Europa, le versioni hatchback e station wagon Touring Sports sono prodotte nel Regno Unito. La variante berlina, invece, in Turchia.