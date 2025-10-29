Nuova Toyota Corolla, ecco il concept che anticipa il futuro: sarà ibrida e non solo

La stavamo aspettando, al Japan Mobility Show 2025 ha debuttato la nuova Toyota Corolla. Per il momento si tratta solo di un concept che comunque mostra la direzione stilistica che prenderà la casa automobilistica per la prossima generazione di questo modello. La Corolla è quindi destinata a cambiare radicalmente in futuro. Questo modello ha una lunga storia e dal 1966 quando fece il suo debutto ne sono state vendute oltre 50 milioni di unità. Questo fa capire bene l’importanza della Corolla per Toyota, un modello globale declinato in varie configurazioni di carrozzeria in base al mercato in cui viene venduta.

TOYOTA REINVENTA LA COROLLA

La Corolla è stata quindi completamente riprogettata in linea con il nuovo linguaggio stilistico di Toyota. Il nuovo design è totalmente differente da quello della Corolla di serie attuale. Il concept mostra un look decisamente sportiveggiante. Il fontale si caratterizza per la presenza di nuovi fari collegati tra loro da una sottile striscia luminosa. La vettura non ha una griglia vera e propria, ma presenta una piccola presa d’aria nella parte inferiore del paraurti e uno sfogo per l’aria sul cofano alla base del parabrezza. Dietro, possiamo osservare la presenza di un piccolo spoiler alla base del lunotto dalla forma spiovente.

Reinventeremo l’auto più venduta di tutti i tempi.

Queste sono le parole del designer Toyota Lance Scott durante la presentazione del concept, evidenziando l’importanza della popolarità della Corolla nel mondo che Toyota vuole preservare anche nel futuro. Anche l’abitacolo è stato ripensato e trattandosi di una concept car, Toyota ha potuto azzardare alcune soluzioni particolari. Lo stile degli interni è minimalista. I comandi fisici sono ridotti al minimo ed è presente tanta tecnologia. Dietro al volante 3 razze troviamo il quadro strumenti digitale. Ai lati del display, ci sono dei piccoli pannelli con pulsanti a sfioramento da cui è possibile gestire, ad esempio, il climatizzatore. Sparisce, invece, lo schermo centrale dell’infotainment.

MOTORI

Non sono stati condivisi particolari dettagli tecnici del concept per quanto riguarda i motori. Tuttavia, la prossima generazione della Toyota Corolla sarà proposta con un’ampia gamma di propulsori. Sarà ancora ibrida, anche Plug-in e non mancheranno versioni 100% elettriche, senza dimenticarsi dei modelli endotermici (in arrivo una nuova generazione di motori a benzina). Insomma, sta arrivando una Corolla molto diversa da quella attuale. Cosa rimarrà davvero del concept nel modello di produzione? Ci sarà modo di saperne di più nei prossimi mesi. La presentazione della nuova Corolla sarebbe attesa entro la fine del 2026.