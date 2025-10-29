Mazda Vision X-Compact, ecco il concept di una piccola city car con AI empatica

Mazda protagonista al Japan Mobility Show 2025 dove ha presentato Vision X-Compact. Si tratta di un concept di una city car che potrebbe anticipare un nuovo modello che potrebbe prendere il posto della Mazda2 (oggi non più disponibile) alla base della gamma della casa automobilistica. Oggi, il modello entry level Mazda è la Mazda2 Hybrid, sostanzialmente una Toyota Yaris rimarchiata.

PICCOLA E SMART

C’è un maggiore interesse verso le auto più piccole, soprattutto in Europa. Mazda Vision X-Compact mostra quindi l’idea della casa automobilistica per una futura piccola vettura per la città. Per il momento non sono state condivise molte informazioni. Sappiamo che il concept misura 3.825 mm lunghezza x 1.795 mm larghezza x 1.470 mm altezza, con un passo di 2.515 mm. Il costruttore descrive la Vision X-Compact come un modello che incarna la visione di Mazda del futuro della mobilità intelligente, in cui veicoli e persone non si limitano a interagire, ma creano un legame emotivo, proprio come in una relazione umana.

Dalle immagini possiamo comunque osservare una vettura caratterizzata da linee morbide e dotata di un frontale con una griglia chiusa e il logo Mazda illuminato. I cerchi adottano un particolare design pensato per ottimizzare l’aerodinamica. Non manca nemmeno un tetto panoramico in vetro. L’abitacolo mostra una struttura diversa rispetto a quella che vediamo oggi sulle auto della casa automobilistica giapponese. Gli interni sono infatti essenziali. Dietro al volante a 3 razze troviamo un quadro strumenti digitale dalla forma circolare. Niente sistema infotainment e al suo posto un supporto per smartphone per poter trasformare il dispositivo mobile in un mini computer di bordo. Non mancherà una sorta di assistente vocale dotato di intelligenza artificiale per creare un legame con il conducente. Si parla addirittura di AI empatica. Ecco cosa scrive Mazda al riguardo.

Mazda Vision X-Compact è un modello concepito per intensificare la connessione tra le persone e l’automobile attraverso l’integrazione di un modello digitale sensoriale umano e di un’intelligenza artificiale empatica. Come un compagno di viaggio, è in grado di sostenere conversazioni naturali e di suggerire destinazioni, ampliando l’esperienza e la prospettiva del conducente.

Endotermica, ibrida o elettrica? Nulla è stato detto al riguardo. Mazda si è limitata a mostrare design ed interni del concept senza specificare altri dettagli. La griglia chiusa farebbe comunque pensare ad un modello elettrico. Se Vision X-Compact ispirerà qualche modello di serie lo scopriremo nel corso del tempo.