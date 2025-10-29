Mazda Vision-X Coupé, questo è il concept di una sportiva Plug-in da oltre 500 CV con motore rotativo

Il CEO di Mazda, Masahiro Moro, ha presentato la nuova Vision-X Coupé al Japan Mobility Show 2025 di Tokyo. Si tratta di un concept di una coupé sportiva che incarna un’ulteriore evoluzione del linguaggio di design “Kodo-Soul of Motion". L’aspetto più interessante è però quello che troviamo sotto al cofano motore. Infatti, questo modello offre un sistema ibrido plug-in che integra un motore rotativo turbo a due rotori con un motore elettrico e una batteria. Da un certo punto di vista questa vettura può essere considerata come una sorta di evoluzione della concept car Iconic SP presentata da Mazda al Salone di Tokyo due anni fa e anche lei dotata di un motore rotativo.

LA SPORTIVA DEL FUTURO SECONDO MAZDA

Purtroppo non sono stati condivisi molti dettagli di questa vettura ma appare chiaro che il concept incarna l’idea di Mazda delle sportive del futuro visto che Vision-X Coupé utilizza carburante sintetico per alimentare il motore rotativo in modo tale da ridurre le emissioni inquinanti. Ecco quello che sappiamo al momento delle caratteristiche tecniche del concept. Il powertrain descritto in precedenza è in grado di erogare una potenza di 510 CV. Secondo Mazda, è possibile percorrere in elettrico 160 km. L’autonomia complessiva grazie all’utilizzo combinato del motore elettrico con quello rotativo arriva a 800 km.

Combinando il carburante a zero emissioni di carbonio derivato dalle microalghe con la tecnologia proprietaria Mazda di cattura della CO2, “Mazda Mobile Carbon Capture", il veicolo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera quanto più viene utilizzato.

ESTERNI ED INTERNI

Mazda Vision-X Coupé misura 5.050 mm lunghezza x 1.995 mm larghezza x 1.480 mm altezza, con un passo 3.080 mm. Dimensioni quindi importanti. Il frontale dell’auto si caratterizza per la presenza di una griglia chiusa e di fari dalle forme molto sottili. Per migliorare l’aerodinamica, il concept fa a meno dei classici specchietti retrovisori laterali. Si nota anche un parabrezza slanciato che si fonde con un tetto lungo e spiovente. Per quanto riguarda, invece, l’abitacolo, dietro a volante a 3 razze troviamo la strumentazione digitale composta da 3 elementi dalle forme circolari. Possiamo poi osservare la presenza di un sistema infotainment e di un display per il passeggero.