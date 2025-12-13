Nuova Hyundai Nexo, interni e bagagliaio del SUV Fuel Cell ad idrogeno

Hyundai crede ancora nella tecnologia Fuel Cell ad idrogeno per il settore dei trasporti. Proprio per questo ha portato al debutto la seconda generazione della Hyundai Nexo che da poco è stata messa in vendita anche in Italia. La nuova generazione è cambiata radicalmente nel design e ha fatto un importante passo avanti anche al livello degli interni per proporre un abitacolo raffinato con elementi propri di auto premium, senza dimenticarsi ovviamente della tecnologia che oggi è immancabile sulle moderne vetture.

NUOVA HYUNDAI NEXO: LA PLANCIA

L’abitacolo della nuova Nexo è stato ripensato per offrire una grande sensazione di spazio. Hyundai ha scelto materiali sostenibili che si combinano a superfici morbide al tatto e a finiture premium, per offrire agli occupanti un ambiente da vettura di classe superiore. Per garantire comfort, soprattutto nei lunghi viaggi, troviamo sedili Relaxation che offrono una postura pensata per garantire ergonomia e sostegno. L’integrazione di tecnologie come l’Active Road Noise Control contribuisce a creare un abitacolo estremamente silenzioso, valorizzando le caratteristiche dei powertrain elettrici.

Come già accennato non manca la tecnologia. La plancia è infatti dominata da un doppio display da 12,3 pollici, il primo per la strumentazione e il secondo per il sistema infotainment vero e proprio. Ovviamente non mancano i supporti ad Apple CarPlay e Android Auto wireless. Presente l’immancabile supporto agli aggiornamenti OTA che permettono di migliorare o ampliare le funzioni della vettura. Una delle novità più significative è l’introduzione della Voice Recognition Generative AI, che permette conversazioni più naturali, contestuali e articolate. Il sistema è in grado di comprendere frasi complesse, adattarsi al linguaggio dell’utente e attivare numerose funzioni dell’auto senza distogliere l’attenzione dalla guida. Il selettore della trasmissione è invece collocato dietro al piantone dello sterzo, mentre il volante multifunzione è a tre razze.

La dotazione tecnica della nuova Hyundai Nexo include anche l’Head-Up Display da 12 pollici e la Digital Key 2.0, che consente di aprire, chiudere e avviare l’auto tramite smartphone compatibili. Il SUV Fuel Cell offre anche un impianto audio Bang & Olufsen con 14 altoparlanti, progettato per proporre un audio immersivo. Su alcuni mercati, la nuova Nexo viene proposta con gli specchietti laterali digitali. Dunque, due telecamere al posto dei tradizionali specchietti. Le immagini vengono poi mostrate all’interno di due piccoli schermi alle estremità della plancia.

IL BAGAGLIAIO

E lo spazio per i bagagli? Ci sono 510 litri a disposizione che rendono la vettura adatta anche ai lunghi viaggi, a patto ovviamente da poterla rifornire di idrogeno.