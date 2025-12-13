Polizza auto online Verti: in scadenza l'offerta sul pacchetto Tutela legale e Assistenza stradale

Fino al 15 dicembre l’assicurazione auto online Verti offre la possibilità di stipulare il pacchetto Tutela legale base e Assistenza stradale deluxe al prezzo scontato di 39,99 euro. L’offerta è riservata ai nuovi clienti che sottoscrivono una polizza auto e non è cumulabile con altre promozioni.

Alla pagina iniziale di Verti si può calcolare un preventivo per la propria vettura in modo semplice e veloce. Le uniche informazioni richieste sono infatti la targa del veicolo e la data di nascita del proprietario, in base alle quali il sistema provvede a formulare tre proposte di preventivo.

Cosa include il pacchetto Tutela legale base e Assistenza stradale deluxe di Verti

La sottoscrizione del pacchetto Tutela legale base e Assistenza stradale deluxe consente da una parte di essere coperti per le spese da affrontare in caso di contenzioso legale e dall’altra di poter contare su un servizio di assistenza attivo sette giorni su sette, 24 ore su 24, durante tutto l’anno con interventi illimitati, sia in caso di incidente sia nell’eventualità si rimanga fermi a causa di un guasto.

Entrambe sono disponibili in due versioni differenti, Base o Deluxe, a seconda di quelle che sono le proprie esigenze. Nella Tutela legale, ad esempio, il pacchetto Deluxe consente di ottenere un massimale più alto, mentre nell’Assistenza stradale deluxe i principali servizi inclusi sono:

VERTIAIUTA : con un’unica telefonata si effettua l’apertura del sinistro, la prenotazione dell’appuntamento con il perito e la ricerca di un’auto a noleggio ad un prezzo conveniente

: con un’unica telefonata si effettua l’apertura del sinistro, la prenotazione dell’appuntamento con il perito e la ricerca di un’auto a noleggio ad un prezzo conveniente VERTISOCCORSO : richiesta di soccorso stradale tramite WhatsApp, in modo da essere geolocalizzati in maniera più precisa e seguire live il tracking del carroattrezzi

: richiesta di soccorso stradale tramite WhatsApp, in modo da essere geolocalizzati in maniera più precisa e seguire live il tracking del carroattrezzi Auto sostitutiva: fino a un massimo di sette giorni se la vettura non può circolare oppure fino a dieci giorni in seguito a un furto

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina dedicata di Verti.