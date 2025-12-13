BYD lancia le offerte di Natale: sconti fino a 10.000 euro sulle pronta consegna

BYD lancia le sue offerte di Natale proponendo un bonus fino a 10.000 euro sulle vetture in pronta consegna a condizione che il cliente abbia un’auto da permutare. La casa automobilistica ha sostanzialmente deciso di continuare a proporre la sua promozione dedicata al periodo del Black Friday fino alla fine dell’anno per spingere sulle vendite delle sue auto in questa ultimissima parte del 2025. Andiamo a vedere i dettagli della promozione perché ci sono alcune cose da dire.

OFFERTE DI NATALE BYD: COME FUNZIONANO

La prima cosa da sapere è che il valore dello sconto che sarà applicato, oltre a dipendere dal veicolo che si vuole comprare, dipende anche dall’anzianità della vettura che si vuole permutare. Possono accedere allo sconto BYD i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, tra loro cumulativi:

privati persone fisiche o imprese individuali;

residenti o con sede in Italia;

proprietari intestatario, o soggetto delegato dal proprietario intestatario, di autovetture con data di immatricolazione almeno pari o superiore a cinque anni;

non assoggettabili ad altre promozioni, campagne commerciali, agevolazioni statali o regionali.

Più nel dettaglio, BYD ha creato due fasce di sconto per i veicoli permutati: tra i 5 e i 10 anni e oltre i 10 anni. Dunque, a seconda della fascia, ci sarà un certo sconto. Più l’auto da permutare è vecchia e maggiore sarà lo sconto. Previsto, comunque, anche uno sconto “no permuta", ovviamente ancora più basso. Nella migliore combinazione si può arrivare ad uno sconto massimo di ben 10.000 euro, anzi anche qualcosina di più almeno a leggere la tabella degli sconti dove sono presenti pure tutte le regole della promozione (la trovate cliccando qui)

SCONTI: ALCUNI ESEMPI

Partiamo dalla la BYD Dolphin Surf, l’elettrica più venduta in Italia a novembre. Lo sconto varia da soli 180 euro ai 1.850 euro a seconda della versione e della permuta. C’è poi la BYD Seal U DM-i, la Plug-in più venduta in Italia. Gli sconti vanno dai 3.690 euro per il modello Boost senza auto da permutare, fino ai 10.040 euro della versione Design con permuta di un’auto con età uguale o superiore ai 10 anni. Per la nuova Seal 6 berlina, gli sconti vanno da 3.750 euro a 9.200 euro. Con BYD Atto 3 e permuta si può addirittura arrivare ad uno sconto di 10.300 euro.