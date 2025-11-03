BYD anticipa il Black Friday: sconti fino a 10.000 euro su tutta la gamma

BYD anticipa il Black Friday con una promozione molto interessante che permette di ottenere uno sconto su tutta la sua gamma di vetture che può raggiungere addirittura i 10.000 euro. La promozione è valida per tutto il mese di novembre. Requisiti? Nessuno di preciso ma per chi permuterà la propria vecchia vettura, lo sconto può crescere sensibilmente. Inoltre, in base all’anzianità del veicolo e al modello che si intende acquistare, la casa automobilistica offrirà un diverso tipo di sconto.

OFFERTA BLACK FRIDAY BYD: COME FUNZIONA

La promozione è destinata a privati persone fisiche o imprese individuali. Per ottenere un bonus aggiuntivo in caso di permuta, è necessario che l’auto da consegnare abbia almeno 5 anni di anzianità. Attenzione, però, per le vetture consegnate con un’età di almeno 5 anni ma inferiore ai 10 anni è previsto un certo sconto. Per quelle che hanno un’età uguale o superiore ai 10 anni, BYD offrirà un bonus ancora superiore. Come accennato all’inizio, nella migliore combinazione si può arrivare ad uno sconto massimo di ben 10.000 euro, anzi, in alcune combinazioni si può arrivare leggermente a superare questa soglia.

Facciamo alcuni esempi. Prendiamo la BYD Seal U DM-i, la plug-in più venduta in Italia. Gli sconti vanno dai 3.690 euro per il modello Boost senza auto da permutare, fino ai 10.040 euro della versione Design con permuta di un’auto con età uguale o superiore ai 10 anni. Passiamo ad un modello più recente come la BYD Dolphin Surf. Lo sconto varia da soli 180 euro ai 1.850 euro a seconda della versione e della permuta. Con BYD Atto 3 e permuta si può addirittura arrivare ad uno sconto di 10.300 euro.

Dove è possibile trovare tutte le scontistiche? Sul sito di BYD ci sono alcuni esempi ma c’è un comodo documento (cliccate qui) con il completo regolamento della promozione comprensivo di una tabella con gli sconti. Attenzione, visto che siamo in epoca di incentivi auto elettriche, la casa automobilistica fa sapere che l’offerta legata al Black Friday non è cumulabile con altre promozioni o Ecobonus regionali o statali.