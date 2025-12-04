Tesla, Gualtieri è il primo sindaco a provare la Full Self Driving di ultima generazione

Da qualche giorno Tesla consente di poter provare la Full Self Driving anche in Italia attraverso dei test drive organizzati in alcune città del Paese. Come abbiamo scritto, non ci si può mettere al posto di guida perché si potrà salire sulle vetture solamente in veste di passeggeri. In ogni caso si tratta di un’interessante opportunità per provare il funzionamento delle funzionalità avanzate di guida assistita che Tesla vorrebbe introdurre quanto prima in Europa. A quanto pare, anche il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in compagnia dell’Assessore alla mobilità Eugenio Patanè, ha voluto sperimentare le potenzialità della Full Self Driving di Tesla nell’affrontare le complessità tipiche delle strade italiane.

IL SINDACO DI ROMA PROVA LA FSD DI TESLA

La notizia di questo particolare test drive è stata data da Andrea Stroppa, persona molto vicina ad Elon Musk, attraverso un suo post su X (ex Twitter). Gualtieri è stato quindi il primo sindaco italiano a testare di persona le capacità più avanzate che oggi sono in grado di offrire i sistemi avanzati di assistenza alla guida di ultima generazione. Durante la prova, una Tesla ha affrontato molti dei contesti tipici della guida di tutti i giorni tra cui incroci complessi, rotatorie, attraversamenti pedonali e tanto altro. In realtà, pare che sia stato qualcosa di più che un semplice test drive in quanto, come sottolinea lo stesso Stroppa, l’incontro con i vertici dell’Amministrazione Capitolina si inserisce all’interno del confronto tra le Istituzioni e le imprese tecnologiche sul tema della mobilità del futuro.

Sindaco di Roma @gualtierieurope prova FSD di Tesla nella città eterna. Bellissimo! pic.twitter.com/2UiALKIJ9N — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero’s Legion 🐺 (@andst7) December 3, 2025

LA FULL SELF DRIVING DI TESLA

Come ricorda giustamente Stroppa, la FSD non va a sostituire il conducente in quanto si tratta di un sistema di assistenza che richiede sempre la massima attenzione da parte del conducente che continua ad essere responsabile della guida. La FSD si basa su modelli di intelligenza artificiale sviluppati grazie a miliardi di chilometri percorsi dalla flotte di vetture Tesla. Le capacità di guida vengono poi costantemente affinate attraverso continui aggiornamenti software. Come sappiamo, la casa automobilistica sta lavorando per introdurre la Full Self Driving in Europa e al riguardo fino a questo momento ha già percorso oltre 1 milione di km di test in 17 Paesi europei, Italia inclusa.

Tesla ha ospitato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè per una dimostrazione su strada del sistema Full Self-Driving (Supervised): è la prima volta che un Sindaco italiano testa di persona le capacità più avanzate della guida assistita… pic.twitter.com/WdS3PhkaSo — Andrea Stroppa 🐺 Claudius Nero’s Legion 🐺 (@andst7) December 3, 2025

Tornando al test dell’Amministrazione Capitolina, l’Assessore Patanè ha evidenziato l’interesse della sua Amministrazione “nel valutare con favore e pragmatismo ogni innovazione in grado di migliorare la sicurezza stradale e la qualità degli spostamenti a Roma, una città che vuole essere all’avanguardia nella sperimentazione di innovazioni tecnologiche utili anche al miglioramento del trasporto pubblico e privato nel pieno rispetto delle regole e delle responsabilità previste“.