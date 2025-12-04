Al debutto Honda CB125R 2026: cambia il look con nuove colorazioni

Honda CB125R è la seconda moto di 125 cc più venduta in Europa nel 2025. Ora arriva un nuovo look per questo modello con l’introduzione del nuovo Model Year 2026. Confermate, invece, tutte le altre caratteristiche tecniche che hanno decretato il successo di questa “ottavodilitro".

UNA MOTO PER I GIOVANI MOTOCICLISTI

Il cuore pulsante della nuova Honda CB125R 2026 è sempre un motore monocilindrico 4 tempi di 124,9 cc Euro 5+ in grado di erogare 11 kW (15 CV) e 11,6 Nm di coppia. Il peso con un pieno di benzina è di 130 kg. La moto può poi contare su di forcella Showa Separate Function Fork Big Piston da 41 mm, condivisa con la sorella maggiore CB650R. Consumi pari a 45,5 km con un litro (WMTC) ed emissioni pari a 50 g/km di CO2. Ruote da 17 pollici ed un impianto frenante con disco da 296 mm davanti e pinza Nissin a 4 pistoncini. Dietro, invece, c’è un disco da 220 mm, con pinza a pistoncino singolo. La dotazione di serie prevede anche lo schermo TFT a colori da 5 pollici.

Con il nuovo Model Year, Honda CB125R 2026 introduce quattro nuove colorazioni che presentano tutte codino in tinta, logo “CB125R” con tonalità a contrasto ben in vista sui convogliatori anteriori e l’Ala Honda in nero sul serbatoio.

Mat Rock Gray

Mat Lucent Silver Metallic

Zefiro Blue Metallic

Mat Pearl Diaspro Red

PREZZI

Il listino della nuova Honda CB125R 2026 non è ancora stato comunicato. Tuttavia, ricordiamo che il Model Year precedente partiva da circa 5.000 euro.