Citroen continua a crescere in Italia grazie al successo della C3

Citroen sta continuano il suo trend di crescita in Italia. Secondo infatti i dati condivisi da Dataforce, da gennaio a novembre 2025, la quota di mercato della casa automobilistica francese si è attestata al 3,8%, con un incremento di +0,4% sul canale privati rispetto allo stesso periodo del 2024. A permettere questo risultato il buon andamento delle vendite della Citroen C3 che nel nostro Paese è una best seller, sempre ai vertici, non solo del suo segmento ma pure delle vendite complessive del mercato auto Italia.

MOLTO BENE LA CITROEN C3

Infatti, la Citroen C3 è l’auto a benzina più venduta in Italia, sia nel mese di novembre sia nel cumulato. Inoltre, è l’auto 100% elettrica più venduta nel proprio segmento nei primi undici mesi dell’anno. Proprio forte di questo successo, da poco Citroen ha introdotto in Italia anche la versione Urban Range della C3 elettrica con motore da 113 CV e batteria più piccola da 30 kWh per un’autonomia di 200 km WLTP. Il prezzo è poco più di 20.000 euro e con gli incentivi ed una promo Citroen, si poteva portare a casa addirittura a 6.900 euro.

Accanto alla piccola C3, anche la nuova C3 Aircross sta crescendo, e a novembre 2025 ha ottenuto un +0,5% di segment share rispetto a ottobre. La casa automobilistica si attende molto anche dalla nuova Citroen C5 Aircross, da poco arrivata sul mercato e che sarà a disposizione del pubblico in Piazza Burri a Milano CityLife Shopping District sino all’8 dicembre, nell’ambito dell’evento organizzato per presentare e far testare le sette vetture finaliste del prestigioso premio internazionale The Car of The Year. La nuova ammiraglia Citroen è infatti approdata alle fasi finali nella corsa all’ambito titolo di “Auto dell’Anno” 2026, accendendo alla ristretta cerchia delle sette finaliste.