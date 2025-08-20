Tesla Model 3, il caso record italiano con 600.000 km percorsi e batteria originale

Le auto elettriche durano poco? Le batterie sono inutilizzabili dopo pochi anni? Discorsi del genere se ne sentono ancora molti quando si discute delle BEV. Le auto elettriche moderne non sono certo quelle di diversi anni fa e i progressi fatti lato batteria sono stati tantissimi. Oggi, le moderne BEV non solo sono fatte per durare a lungo ma pure per macinare tanti chilometri e ultimamente abbiamo visto diversi esempi di possessori di auto elettriche che dopo diversi anni e centinaia di miglia di chilometri percorsi hanno le loro vetture ancora in perfetta efficienza.

Un’ulteriore testimonianza arriva dalla pagina Facebook di Tesla Owners Italia dove si racconta il caso record di “Taxi Desio”, uno dei primi soci del club che in 6 anni e mezzo con la sua Tesla Model 3 Performance utilizzata con taxi ha percorso 600.000 km. Ad oggi, l’auto continua a disporre dei motori e della batteria originali. Insomma una nuova dimostrazione che le auto elettriche possono macinare tantissimi chilometri senza problemi.

IL BILANCIO DEI PRIMI 600 MILA KM

In tutti questi anni e dopo un chilometraggio così elevato, quanto è stato speso in manutenzione? A quanto pare sono stati spesi 3.500 euro ed in questa cifra sono inclusi la sostituzione di fuselli e braccetti e della pompa di raffreddamento delle batterie. Inoltre, dopo ben 600.000 km, grazie alla frenata rigenerativa che mette molto meno sotto stress l’impianto frenante, le pastiglie dei freni sono ancora quelle originali. Il costo della manutenzione non tiene conto, però, del cambio degli pneumatici effettuato ogni 50/60.000 km a circa 1.000 euro. Dunque, possiamo aggiungere circa ulteriori 10.000 euro. Questo, stando al proprietario ma conti a parte, il dato certamente interessante è quello dell’affidabilità dell’auto dopo un utilizzo così gravoso.

Il segreto per far durare così tanto la batteria? Nessuno. Infatti, nella sua testimonianza, “Taxi Desio” racconta di non aver prestato molta cura a questo aspetto, ricaricando quasi sempre in fast e superfast, abitualmente fino al 90%, talvolta fino al 100%. Non abbiamo il dati del valore del SOH ma a quanto pare, la batteria dopo un chilometraggio così lungo non stanno dando alcun tipo di problema tanto che il proprietario non pensa di cambiare la vettura e di tenerla finché sarà possibile.