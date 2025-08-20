Peugeot 2008 elettrica, l'offerta con incentivi: anticipo 0 e rate mensili da 149 euro

A settembre ripartiranno gli incentivi auto elettriche 2025 che permetteranno di ottenere bonus fino a 11.000 euro a patto di rispettare alcuni specifici requisiti tra cui quelli legati all’ISEE. In attesa che il Governo annunci la data esatta della partenza del nuovo Ecobonus 2025, le case automobilistiche si stanno organizzando, anticipando alcune delle offerte che lanceranno non appena i bonus saranno disponibili. I marchi di Stellantis, in particolare, hanno iniziato a offrire simulazioni sulle offerte che proporranno grazie ai nuovi incentivi 2025. Peugeot, in particolare, ha anticipato la promozione legata alla 2008 elettrica che grazie all’Ecobonus si potrà avere con anticipo 0 e con rate da 149 euro al mese. Entriamo più nei dettagli.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Prima ricapitoliamo brevemente come funzionano gli incentivi auto elettriche 2025 (qui trovate la nostra guida). Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA (42.700 euro). Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

L’OFFERTA PER LA PEUGEOT 2008 ELETTRICA CON INCENTIVI 2025

Ricordiamo che il SUV elettrico dispone di un motore da 156 CV abbinato ad una batteria con una capacità di 54 kWh per una percorrenza di poco superiore ai 400 km. Il prezzo promozionale per le vetture in pronta consegna grazie all’Ecobonus di 11.000 euro e al contributo della casa automobilistica è di 21.500 euro. Complessivamente, si potrà approfittare di incentivi (statali più quelli di Peugeot) fino a 17.000 euro.