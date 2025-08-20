Noleggio auto, sconti extra fino al 15% per gli iscritti al portale Auto Europe

Se si è alla ricerca di offerte sul noleggio auto, in vista di un viaggio on the road a settembre in Europa o in un Paese extra Ue, segnaliamo la possibilità di ottenere sconti extra fino al 15% completando una prenotazione tramite il portale Auto Europe, uno dei principali punti di riferimento del noleggio auto in Italia e nel resto del continente europeo.

Con Auto Europe gli utenti beneficiano di tutta una serie di vantaggi, tra cui il confronto delle migliori tariffe, la cancellazione gratuita fino a 48 ore prima del ritiro dell’auto, nessuna tassa sulla carta di credito, oltre 28.000 sedi di noleggio in tutto il mondo e la disponibilità 7 giorni su 7.

Come risparmiare fino al 15% sul noleggio auto con Auto Europe

Per ottenere un risparmio fino al 15% sul noleggio auto occorre iscriversi al portale Auto Europe. Una volta completata l’iscrizione alla piattaforma, si potrà accedere a offerte e privilegi esclusivi, tra cui appunto un extra sconto fino al 15% a seconda della vettura selezionata e della destinazione della propria vacanza.

La registrazione di un nuovo account è semplice e veloce: per prima cosa occorre collegarsi alla pagina iniziale di Auto Europe, da qui poi si clicca sulla voce “Il mio account” e si preme sulla voce “Crea un account”. Nella nuova pagina che si apre basterà inserire le proprie informazioni personali, come nome, cognome, data di nascita e indirizzo e-mail, e poi pigiare sul bottone “Iscriviti” in basso (i dati di contatto, tra cui indirizzo di residenza e numero di telefono, sono opzionali).

Una volta terminata la procedura di iscrizione, si riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, al fine di confermare la propria identità e l’attivazione dell’account. Quest’ultima è immediata, con tanto di messaggio di conferma.