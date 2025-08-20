Livan Smurf EV, la "puffomobile" debutta in Cina. Elettrica, piccola ed economica

Livan Auto è uno dei tanti marchi del Gruppo Geely e in questi giorni è stata al centro delle cronache per aver aver lanciato in Cina un nuovo modello elettrico che punta ad avere un grande successo grazie ad un prezzo davvero estremamente concorrenziale. Oltre al prezzo, ha incuriosito molto anche la scelta del nome. Infatti, la casa automobilistica ha lanciato la nuova Livan Smurf EV. Ricordiamo che “Smurf" è il nome inglese dei “Puffi" e l’auto è stata presentata con la tinta blu, scelta davvero azzeccata visto che richiama proprio il mondo dei Puffi. E pure nella nota stampa non mancano i richiami al mondo immaginario dei simpatici piccoli omini blu.

PICCOLA ED ECONOMICA

Livan Smurf EV è posizionata come un veicolo urbano dalle dimensioni contenute. Fossimo in Europa, probabilmente parleremo semplicemente di un quadriciclo. Venendo alle sue caratteristiche tecniche, la nuova Livan Smurf EV misura 3.100 mm di lunghezza, 1.558 mm di larghezza e 1.610 mm di altezza, con un passo di 2.015 mm. La vettura adotta inoltre cerchi da 14 pollici. Gli interni sono molto semplici. Dietro al volante troviamo una strumentazione digitale di piccole dimensioni, mentre centralmente sulla plancia è stato collocato il display dell’infotainment.



Parlando invece del powertrain, a muovere la Livan Smurf EV ci pensa un motore da 30 kW alimentato da una batteria con celle LFP da 17 kWh per un’autonomia di circa 200 km ma secondo il ciclo cinese CLTC. Non molto ma si tratta pur sempre di un veicolo destinato solamente agli spostamenti urbani. Il prezzo? Si parla di meno di 36.000 yuan che al cambio sono circa 4.300 euro. Ricordiamo che la Livan Smurf EV deriva strettamente dalla Geely Panda Mini EV, di cui sono state vendute 101.514 unità da gennaio a luglio di quest’anno.