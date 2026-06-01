Rolls-Royce Silver Shadow I, la capsula del tempo da poco più di 900 km

La Rolls-Royce Silver Shadow è – forse – la più riconosciuta e apprezzata delle vetture nate sotto l’effige dello Spirit of Ecstasy. Intorno a questo modello permane tutt’ora un’aura di inaccessibilità, lusso e prestigio derivante dal fatto che nel corso degli anni è stata la compagna di avventura di grandi star del jet-set mondiale. Parliamo di: Muhammad Alì, Michael Caine, Elton John, Freddy Mercury e Paul McCartney solo per citarne alcuni. Ci scuseranno gli altri. Tuttavia, trovare oggi che siamo nel 2026 un esemplare che ci riporti direttamente ai mitici anni ’70 come farebbe una capsula del tempo è un’impresa impossibile. Eppure, un fantastico esemplare del 1977 sta per andare all’asta con all’attivo appena 972 chilometri (604 miglia secondo l’unità di misura di Sua Maestà).

Una conservazione maniacale

A dire il vero, ciò che pone questa Rolls-Royce al centro dell’attenzione non è soltanto l’incredibile numero visibile sul contachilometri, ma lo stato di originalità assoluta. L’auto è appartenuta a un unico proprietario fin dal suo acquisto presso la P. J. Evans di Birmingham. Per tantissimi anni, la vettura è stata parcheggiata in un garage a temperatura controllata, sollevata su cavalletti per non deformare gli pneumatici, e protetta da una copertura cucita su misura.

Questa cura a dir poco maniacale ha permesso alla Silver Shadow di conservare intatta la sua bellezza delle origini, evitando i comuni segni del tempo che caratterizzano anche le auto meno utilizzate. La documentazione che accompagna il veicolo è altrettanto degna di nota: include il pacchetto di libri originale, la fattura di vendita, il materiale pubblicitario dell’epoca e i certificati MOT precedenti, creando un archivio storico completo.

Un chilometraggio incredibile

Perché questa splendida Rolls-Royce abbia macinato così poca strada in quasi cinquant’anni è una scelta del suo proprietario. Gran parte delle sue 604 miglia è stata percorsa nei primissimi mesi di vita. Successivamente, l’uomo ha scelto di usarla con una parsimonia estrema, guidandola per appena una dozzina di miglia all’anno o anche meno.

Nel 1993, la vettura è stata ufficialmente messa a riposo in deposito quando segnava appena 590 miglia sul contachilometri. L’ultima “uscita" rilevante risale al 1998, quando fu sfruttata per un matrimonio di famiglia, portando il totale al valore che conosciamo oggi, quello delle 604 miglia. Da allora, la “Silver Shadow" è rimasta in attesa, mantenendo quel potenziale da concorso d’eleganza che oggi attira collezionisti da tutto il mondo.

Un evento unico, nonostante l’alto numero

Sebbene la Silver Shadow sia stata prodotta in numeri relativamente elevati e vanti un alto tasso di sopravvivenza, trovare un esemplare in queste condizioni è considerato un evento unico. Paul Cheetham, specialista di H&H Classics (la casa d’aste che gestirà la vendita il 17 giugno presso Kelham Hall), ha sottolineato che è estremamente improbabile che un’altra vettura simile possa mai riapparire sul mercato.

L’attenzione mediatica è giustificata dal fatto che l’auto rappresenta lo standard di riferimento per come una Rolls-Royce dell’epoca usciva dalla fabbrica: dalle finiture dei legni alla qualità dei pellami, tutto è rimasto congelato al 1977. Con una stima d’asta compresa tra le 70.000 e le 90.000 sterline, questa “Rolls" farà girare la testa a tutti coloro che hanno sempre sognato di mettersi al suo volante negli anni ’70. Ora, in un certo senso, potranno davvero farlo.