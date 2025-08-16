FIAT 500 elettrica, l'offerta con incentivi: da 9.950 euro, anticipo 0 e rate mensili da 99 euro

Se non ci saranno ritardi, a settembre scatteranno i nuovi incentivi auto elettriche 2025. Sul piatto ci saranno quai 600 milioni di euro che secondo le intenzioni del Governo permetteranno di andare ad incentivare l’acquisto di circa 39 mila nuove vetture ad emissioni zero. Sebbene ci siano dei requisiti ben specifici da rispettare, il nuovo Ecobonus è particolarmente generoso dato che permette di ottenere uno sconto di 9.000 o 11.000 euro a seconda della propria ISEE (qui spieghiamo meglio le regole). Il Gruppo Stellantis si è già mosso e alcuni dei suoi marchi hanno iniziato a presentare le offerte legate ai nuovi incentivi come FIAT che ha svelato quella legata alla 500 elettrica. Offerta con finanziamento che sfrutta l’Ecobonus per rendere più appetibile la city car elettrica. Vediamola.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Prima, ricordiamo i requisiti per poter accedere agli incentivi. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali e avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. L’auto elettrica da comprare con gli incentivi 2025 non deve costare più di 35 mila euro più IVA. Infine, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

L’OFFERTA PER LA FIAT 500 ELETTRICA CON INCENTIVI

L’offerta che entrerà in vigore solamente quando i nuovi incentivi auto elettriche 2025 partiranno, verosimilmente a settembre. Nello specifico, parliamo della FIAT 500e Pop con motore da 95 CV e 190 km di autonomia che costa di listino 23.900 euro. Grazie agli incentivi massimi di 11.000 euro, ai 2.000 euro di sconto FIAT e ad ulteriori 950 euro di sconto in caso di finanziamento, la city car elettrica si potrà avere a 9.950 euro. Per il finanziamento, anticipo 0 euro e rate da 66 euro. Entriamo nei dettagli e vediamo le condizioni economiche.