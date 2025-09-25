Tom by TomTom: il gadget che segnala autovelox, tutor e code in tempo reale | Prezzo

TomTom non ha bisogno di presentazioni e da sempre è sinonimo di navigatore satellitare. Ma la mobilità evolve e l’azienda ha voluto lanciare sul mercato qualcosa di diverso. Di cosa parliamo? Ma di Tom by TomTom, il nostro nuovo compagno di viaggio sviluppato appositamente per migliorare l’esperienza di guida degli automobilisti.

COME FUNZIONA?

Niente schermo, non si tratta infatti di un classico navigatore GPS. Tom by TomTom nasce per offrire solo gli avvisi essenziali e lavora in combinazione con la nuova app TomTom, un’applicazione di guida gratuita. I due prodotti creano una soluzione completa per aiutare gli automobilisti a rimanere informati sulle situazioni impreviste sulla strada. Questo dispositivo, in sintesi, avvisa per tempo gli automobilisti della presenza di autovelox, tutor, ostacoli, code e superamento dei limiti di velocità. Il tutto, emettendo una combinazione di avvisi acustici e luminosi.

Questo dispositivo da collocare in auto si avvia automaticamente nel momento in cui inizia la guida, assicurando che i conducenti ricevano avvisi stradali essenziali senza la necessità di impostare un percorso. Come fa? Semplicemente, riceve tutti i dati e le informazioni dall’app TomTom, che funziona in background quando Tom è attivo. Per i viaggi che richiedono comunque un percorso, l’applicazione TomTom completa Tom offrendo una navigazione avanzata con indicazioni turn-by-turn precise. L’applicazione si basa sulle mappe accurate e costantemente aggiornate di TomTom con limiti di velocità precisi e dati estremamente completi sugli autovelox in Europa e Nord America.

Tom by TomTom si fissa grazie alla sua base magnetica adesiva ed emette dei lampeggi colorati in base a cosa intende comunicare agli automobilisti. Blu per gli autovelox, verde per code, giallo per ostacoli e arancione se stiamo superando il limite di velocità.

INTERVISTA A TOMTOM

Una storia lunga quella di TomTom, che nel 2004 ha sbloccato il mercato dei navigatori mettendoli alla portata di tutti con 100 milioni di dispositivi venduti e da 30 anni ormai lavora per mettere a punto mappe e navigazione particolarmente precise e quindi particolarmente apprezzate da chi le usa a livello professionale, come ha ricordato Luca Tammaccaro VP global sales:

I dati sul traffico si aggiornano ogni 30 secondi e un veicolo su 5 contribuisce alla rete TomTom nel mondo offrendo la copertura del traffico in real time in 84 Paesi. La divisione enterprise è una delle più rilevanti per TomTom, e collaboriamo con molti partner da Microsoft a Uber, oltre che con molti marchi automobilistici da Hyundai a Stellantis, a Volkswagen.

Il lancio di Tom riguarda invece il mercato consumer e, come ha spiegato Enrico Venturini, Sales Manager, è una nuova categoria di prodotto per TomTom, che a un prezzo conveniente offre il minimo indispensabile per una guida comoda ed efficiente:

Con Tom puntiamo a una platea ampia, idealmente chiunque guidi un veicolo, con un prodotto che cambia l’esperienza della guida degli utenti, pensato per incrementare la concentrazione alla guida e ispirato da 30 anni di esperienza nella navigazione e creazione di mappe, con un database di tutor e autovelox tra i più completi, con 600 milioni di dispositivi connessi e 235 Paesi e territori mappati. Tom è una nuova categoria di prodotto per TomTom, perché non è un navigatore classico ma si abbina invece a un’app di navigazione e nasce per mandare le notifiche essenziali. L’idea è quella di un dispositivo che ti allerta su cosa succederà in strada senza distrazioni.

PREZZI

Quanto costa Tom by TomTom? In pre-ordine a partire da oggi 25 settembre esclusivamente su TomTom.com, con una distribuzione più ampia tramite I migliori negozi online e rivenditori selezionati a partire dal mese di ottobre al prezzo di 79,99 euro IVA inclusa.