Volvo EX30, con gli incentivi 2025 in offerta a partire da 18.500 euro

Volvo vuole spingere le vendite della sua EX30 approfittando dei nuovi incentivi auto elettriche 2025 che dovrebbero partirà alla metà del mese di ottobre. Come abbiamo già visto con diversi esempi, le case automobilistiche che dispongono in gamma di modelli elettrici compatibili con il nuovo Ecobonus si stanno apprestando a reclamizzare i prezzi e offerte con cui sarà possibile portare a casa i loro modelli non appena gli incentivi saranno davvero disponibili. Volvo mette in promozione la sua EX30, un B-SUV che abbiamo già avuto modo di provare in passato. In realtà, nemmeno tutte le versioni possono essere incentivate, questo perché c’è il requisito che la vettura da acquistare non deve costare più di 35.000 euro più IVA e cioè 42.700 euro. Solo i modelli single motor con batterie da 51 kWh e da 69 kWh possono rientrare negli incentivi.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

I nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la guida) prevedono alcuni specifici requisiti da rispettare che sostanzialmente escludono una parte consistente della popolazione italiana. Innanzitutto bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali (requisito che ha causato molte polemiche) e poi avere anche una vecchia vettura (fino ad Euro 5) da rottamare. Oltre al limite di prezzo già citato, l’Ecobonus offrirà un contributo di 11.000 euro per le ISEE fino a 30.000 euro e 9.000 euro per le ISEE tra 30.000 e 40.000 euro.

LA VOLVO EX30 CON GLI INCENTIVI

Volvo EX30 Single Motor Essential MY26 presenta un prezzo di listino di 36.350 euro. Grazie ai massimi incentivi di 11.000 euro e al contributo delle concessionarie si potrà portare a casa a partire da 18.500 euro. Dunque, si tratta di uno sconto complessivo di 17.850 euro. In pratica, grazie a questa promozione, il prezzo è ridotto praticamente della metà. Ricordiamo che questa versione del B-SUV propone un motore da 200 kW abbinato ad una batteria LFP da 51 kWh per un’autonomia di 330-339 km secondo il ciclo WLTP.

