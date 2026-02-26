Volvo EX30 2026: nuovo motore da 150 CV, tecnologia V2L e interni rinnovati

Dopo tre anni dal debutto e ottimi risultati in Italia e in Europa, la Volvo EX30, SUV compatto elettrico di segmento premium, si aggiorna con il Model Year 2026. Per il costruttore svedese, la EX30 – che recentemente è stato richiamata in tutto il mondo per problemi alla batteria – rimane un pilastro centrale della sua strategia di elettrificazione, costituendo il modello di accesso alla gamma SUV a zero emissioni.

Un nuovo motore da 150 CV

La novità tecnica più importante del Model Year 2026 è l’introduzione di un inedito motore elettrico da 150 CV (110 kW), che rappresenta la nuova motorizzazione entry level. Questa unità è pensata per chi cerca un veicolo ancora più efficiente, da utilizzare in ambito urbano o per il commuting quotidiano. Il nuovo propulsore, che si affianca nella gamma alle opzioni già presenti da 272 e 428 CV, è offerto con due tagli di batteria:

Standard Range: 51 kWh (49 kWh netti) per un’autonomia dichiarata di 339 km nel ciclo WLTP.

(49 kWh netti) per un’autonomia dichiarata di nel ciclo WLTP. Extended Range: 69 kWh (65 kWh netti) per un’autonomia dichiarata dal costruttore di 476 km.

Introdotta la tecnologia V2L

Con il MY2026, la Volvo EX30 è in grado di alimentare dispositivi esterni come biciclette elettriche, computer, tablet e attrezzature da campeggio, grazie alla tecnologia Vehicle-to-Load (V2L). La ricarica avviene tramite un adattatore specifico, disponibile in opzione, da collegare alla porta di ricarica di Tipo 2. Questa funzionalità sarà resa disponibile durante l’estate anche per i modelli già circolanti tramite aggiornamenti over-the-air (OTA).

Debutta a bordo Google Gemini

Sulla nuova EX30 2026 Volvo ha riprogettato l’interfaccia utente (UX) per renderla ancora più intuitiva. Il nuovo sistema infotainment introduce una inedita barra dei contenuti personalizzabile, che permette di organizzare le funzioni più utilizzate e le azioni predittive direttamente nella schermata principale, riducendo le distrazioni.

Inoltre, il classico Google Assistant sarà gradualmente sostituito da Google Gemini, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che garantisce dialoghi più naturali, supporto nella consultazione del manuale d’uso e anche aiutare nella composizione di messaggi di testo, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni.

Nuovi interni per il MY 2026

Con la versione 2026 l’ambiente interno della Volvo EX30 si arricchisce di due nuovi allestimenti che si distinguono per l’utilizzo di materiali sostenibili di alta qualità:

Harvest: allestimento ispirato alle serate estive scandinave, propone colori chiari, tessuti riciclati, rivestimenti in lino scuro e in Nordico (un innovativo materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie PET).

allestimento ispirato alle serate estive scandinave, propone colori chiari, tessuti riciclati, rivestimenti in e in (un innovativo materiale ottenuto dal riciclo di bottiglie PET). Black: allestimento caratterizzato da tonalità scure con cuciture in leggero contrasto e inserti di lino naturale scuro.

La gamma Black Edition è disponibile ora con i nuovi interni Black e può essere scelta con tre colorazioni esterne (Onyx Black, Vapour Grey e Crystal White) abbinate a dettagli in nero lucido e cerchi specifici.

Aggiornamenti anche per la Cross Country 2026

Anche la versione Cross Country, pensata per chi cerca un look più orientato al fuoristrada, beneficia degli aggiornamenti del Model Year 2026. Viene introdotto l’allestimento Plus e il nuovo motore singolo (fino ad oggi era disponibile unicamente con trazione integrale).

Prezzi e uscita

Al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali sui prezzi della nuova Volvo EX30 2026, né sulle date di apertura degli ordini (probabilmente nelle prossime settimane). In ogni caso, la nuova motorizzazione entry level consentirà di abbassare il prezzo base del modello, rendendo la EX30 più accessibile.