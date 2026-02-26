Le Mercedes di Can Yaman: l'attore turco testimonial dell'esclusiva Icon Collection

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha visto la presenza di Can Yaman sul palco dell’Ariston come co-conduttore della kermesse canora L’attore turco, noto al grande pubblico per il recente successo di Sandokan, è stato anche il volto delle Mercedes Icon Collection, le edizioni limitate vendute esclusivamente online.

Le tre Mercedes-Benz Icon Collection

Mercedes-Benz ha scelto Yaman come volto delle Icon Collection, una linea di edizioni limitate che rappresenta il vertice dell’offerta della Casa tedesca. La strategia di vendita ha seguito un percorso insolito per il settore. I modelli della collezione sono infatti stati proposti esclusivamente attraverso canali digitali, senza passare per le concessionarie tradizionali. Ad ogni acquisto era abbinata un’opera d’arte tridimensionale numerata in formato NFT, un elemento che sposta il collezionismo automobilistico verso il territorio digitale.

I modelli della collezione sono tre. Il primo a essere lanciato è stata la Classe E Coupé 300d 4Matic. È riconoscibile per la livrea in verde smeraldo e gli interni in pelle Como Beige. C’è poi la Classe S 400d 4Matic. Le peculiarità sono una carrozzeria in nero ossidiana metallizzato e un abitacolo rivestito in pelle nappa beige e grigio, con dettagli in legno di noce e sedili riscaldabili e regolabili elettricamente. La Classe E 220d All Terrain completa il trittico. La station wagon si distingue per la livrea color argento selenite e per i cerchi AMG da 20”. L’equipaggiamento comprende il sistema audio Surround Sound Burmester, il Digital Light e il tetto panorama.

La scelta di Mercedes Italia di affidare a Can Yaman il ruolo di testimonial dell’intera serie Icon Collection nasce anche dal legame profondo tra Yaman e l’Italia. L’attore ha infatti frequentato il Liceo Italiano di Istanbul, dove ha acquisito la lingua e, secondo quanto dichiarato, una familiarità con la cultura italiana che lo ha accompagnato nel tempo. Su questo terreno si innesta anche la campagna Mercedes-EQ denominata #LaMiaAutoDelFuturo, con cui l’attore ha invitato i propri follower a immaginare scenari di mobilità sostenibile attraverso l’intelligenza artificiale.

Gli NFT: le opere d’arte digitali

Parlare di Can Yaman e delle Mercedes-Benz Icon Collection significa anche porre l’attenzione sulle opere d’arte NFT. Mercedes aveva già percorso questa strada, prima trasformando la AMG SL in un’opera d’arte su tela abbinata a un NFT, poi entrando nel Consorzio Aura Blockchain per portare la tecnologia dentro la filiera del lusso automobilistico. Il collezionismo digitale applicato alle quattro ruote ha conosciuto i suoi momenti più interessanti con Lamborghini, che ha battuto all’asta l’ultima Aventador abbinandola a un NFT esclusivo 1:1, raggiungendo una cifra vicina a 1,6 milioni di dollari. Persino Alfa Romeo aveva integrato la tecnologia NFT sulla Tonale, associando a ogni vettura un certificato digitale legato ai dati del veicolo.

Un NFT, dall’inglese Non-Fungible Token, è un certificato digitale unico registrato su blockchain (un registro informatico distribuito e condiviso su migliaia di computer, impossibile da alterare o falsificare) che attesta la proprietà esclusiva di un contenuto, che sia un’immagine, un video o un oggetto virtuale. Nel settore automotive il binomio con gli NFT ha trovato terreno fertile per diverse ragioni. Un’auto in edizione limitata e un token digitale numerato condividono la stessa logica, quella del pezzo unico irriproducibile. Applicato alle vetture, l’NFT ha assunto forme diverse. In alcuni casi ha funzionato come opera d’arte collezionabile abbinata all’acquisto, in altri come certificato di autenticità digitale legato alla storia del veicolo. La tecnologia non ha mantenuto le promesse più ambiziose degli anni in cui è stata presentata, ma il suo utilizzo come strumento di fidelizzazione e di esclusività nel segmento premium ha lasciato tracce concrete nei cataloghi di alcuni dei marchi più prestigiosi al mondo.