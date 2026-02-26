SYM lancia BWT 125 e il restyling del Symphony SR, gli scooter per la mobilità urbana

SYM allarga la sua gamma con due novità nel segmento degli scooter da 125cc. Dopo Jet X e MMBCU Mamba, l’azienda taiwanese ha presentato altri due modelli. Da un lato il BWT 125, modello inedito pensato per la mobilità urbana quotidiana. Dall’altro il Symphony SR, che torna sul mercato con un restyling che ne aggiorna estetica e dotazione tecnologica. Entrambi sono disponibili da subito presso la rete di concessionari italiani.

BWT 125

Il BWT 125 è la novità più significativa. Lo scooter monta un motore monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria. La potenza massima si attesta a 7,1 kW a 8.000 giri e la coppia raggiunge i 10,7 Nm a 5.000 giri. Il cuore tecnologico include il sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System). È stato presentato da SYM come soluzione proprietaria per ottimizzare la combustione e il raffreddamento con effetti diretti sulle emissioni. La ruota anteriore misura 80/90-16, quella posteriore 100/80-14. Il freno anteriore è a disco con CBS, quello posteriore a tamburo. Le sospensioni anteriori sono a forcella telescopica, mentre il posteriore adotta un monoammortizzatore. La lunghezza si ferma a 1.973 mm, l’altezza sella a 785 mm, il serbatoio ha una capacità di 5 litri. La dotazione di serie comprende bauletto posteriore, porta USB, cruscotto LCD e tappo del serbatoio posizionato anteriormente per rifornimenti più rapidi. Il prezzo di listino si attesta a 1.999€.

Symphony SR

Il Symphony SR percorre una strada diversa. Il restyling interviene principalmente sul design, con un frontale scolpito e prese d’aria a nido d’ape che accentuano il carattere sportivo del modello. Il motore è anch’esso un monocilindrico a quattro tempi raffreddato ad aria, ma la potenza sale a 8,4 kW a 8.500 giri, con una coppia di 10,3 Nm a 6.500 giri. Entrambe le ruote misurano 110/70-16. Il freno anteriore è a disco, quello posteriore a disco con CBS. Le sospensioni anteriori sono a forcella telescopica, il posteriore adotta un doppio ammortizzatore. Queste le misure: lunghezza 1.990 mm, altezza della sella 790 mm. I il serbatoio si attesta a 5,4 litri. I gruppi ottici passano al full LED, il cruscotto è LCD e la ricarica rapida segue lo standard QC 2.0. Il prezzo di listino è fissato a 2.299€.

Il BWT 125 punta sulla praticità. Il Symphony SR su un’identità più dinamica e una dotazione tecnologica più ricca.