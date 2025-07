SYM presenta due nuovi scooter 125 per affrontare le sfide della mobilità urbana

La mobilità urbana è, soprattutto nelle grandi città, una vera e propria giungla nella quale, tra traffico e mezzi di trasporto pubblici non sempre pienamente efficienti, è difficile muoversi. Per questo i mezzi a due ruote, scooter in testa, sono una soluzione molto apprezzata. In questo contesto, SYM (Sanyang Motor Co., Ltd.), l’azienda taiwanese tra i maggiori produttori mondiali di scooter, motociclette e All-Terrain Vehicle (ATV) ha lanciato anche in Italia due nuovi modelli 125: Jet X e MMBCU Mamba. Dopo lo scooter SYM CLBCU (Colibrì), questi due nuovi modelli, uno sportivo puro, l’altro un crossover dal design ispirato al mondo animale, puntano a garantire affidabilità meccanica, contenuti premium e un’identità estetica riconoscibile.

Jet X 125

Il Jet X si presenta come uno, capace di affrontare il traffico con agilità e decisione. Le linee sono tese, con una firma luminosa full LED che domina il frontale e uncon regolazione automatica della luminosità. Il design, pensato per colpire nel contesto urbano, si abbina a una dotazione tecnologica che ne esalta l’anima grintosa.

Sotto la scocca, il Jet X monta un motore monocilindrico 4 tempi da 124,6 cm³ raffreddato a liquido, omologato Euro 5, in grado di erogare 12,6 CV a 8.000 giri/min e una coppia di 11 Nm a 6.000 giri/min. Il telaio tubolare in acciaio ospita una forcella telescopica anteriore e doppio ammortizzatore posteriore, mentre l’impianto frenante con doppio disco e frenata combinata (CBS) garantisce spazi di arresto ridotti e buone prestazioni in decelerazione.

Tra le dotazioni troviamo il sistema keyless di ultima generazione, il controllo di trazione (TCS) e l’illuminazione full LED. Il serbatoio da 7,5 litri, l’interasse di 1.350 mm e il peso contenuto (circa 135 kg) rendono il Jet X uno scooter reattivo, pensato per chi ama guidare con precisione anche nei tragitti urbani più congestionati. Il prezzo di listino in Italia è di 3.199€.

MMBCU 125 “Mamba”

Con un design ispirato all’omonimo serpente, il MMBCU 125 si distingue per una, fari anteriori che ricordano lo sguardo dell’animale e una livrea cangiante che varia a seconda della luce. Il posteriore è rialzato e mette in risalto il, elemento distintivo di un progetto pensato per unire comfort e prestazioni su percorsi urbani e lunghi tragitti.

Il cuore tecnico è un monocilindrico 4 tempi raffreddato a liquido, conforme alla normativa Euro 5+, con una potenza di 12,2 CV. La trasmissione CVT è abbinata al sistema Z.R.S.G. con funzione Start & Stop intelligente, studiata per ridurre consumi ed emissioni soprattutto nel traffico cittadino. Il telaio rinforzato integra il sistema A.L.E.H., una soluzione sviluppata da SYM per aumentare la stabilità durante accelerazione e frenata.

L’esperienza di guida è pensata per offrire comfort e controllo. La pedana è larga, la sella confortevole e l’ampio sottosella da 15,7 litri permette di portare con sé tutto l’essenziale. Non mancano dotazioni di sicurezza come il controllo di trazione (TCS) e l’ABS sviluppato da Bosch. Il prezzo in Italia parte da 3.799€.