Volvo EX30 Black Edition 2026 arriva in Italia: caratteristiche e prezzi da 41.800 euro

Volvo EX30 Black Edition va ad ampliare la famiglia della Volvo EX30 con l’introduzione del Model Year 2026. Può essere ordinata da oggi in Italia e negli altri mercati Europei, in anticipo rispetto alle altre aree geografiche. La produzione partirà all’inizio del mese di dicembre sia in Cina e sia nella fabbrica di Ghent in Belgio.

TOTAL BLACK

Black Edition è una vera e propria famiglia di modelli. Oltre alla EX30, questa versione è disponibile anche per XC60 nelle due declinazioni plug-in e mild hybrid, per EX40 e per il SUV XC40 mild hybrid. Nuova Volvo EX30 Black Edition si caratterizza quindi per la carrozzeria disponibile nella sola colorazione Onyx Black. Non mancano poi dettagli in nero lucido come il logo Volvo sul portellone posteriore. Inoltre, presenta vetri delle porte posteriori e del bagagliaio oscurati e cerchi neri da 19 pollici di serie (pneumatici misura 245/45 R19), con cerchi da 20 pollici a cinque razze color nero lucido in opzione. Per quanto riguarda l’abitacolo, la Black Edition propone esclusivamente rivestimenti in tessuto in Indigo.

MOTORI

Nuova Volvo EX30 Black Edition viene proposta con tutte e 3 le motorizzazioni della EX30: Single Motor e Single Motor Extended Range da 200 kW (272 CV); Twin Motor Performance da 315 kW (428 CV) di potenza.

PREZZO, ANCHE CON GLI INCENTIVI

Volvo EX30 Black Edition è disponibile in due livelli di allestimento Plus e Ultra. Quanto costa in Italia? Si parte da 41.800 euro per la versione Single Motor Plus e da 43.370 euro per la versione Single Motor Extended Range Plus. Questo modello, anche se non in tutte le varianti, è compatibile con i nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la guida). Dunque, sarà possibile arrivare ad ottenere un bonus fino a 11.000 euro.

