Toyota FJ Cruiser 2026: nuove informazioni sul “baby” Land Cruiser

Da diverso tempo si parla dell’arrivo della nuova Toyota FJ Cruiser, un fuoristrada compatto che qualcuno ha già ribattezzato come “baby” Land Cruiser. La casa automobilistica ha anticipato questo modello con diversi concept e teaser nel corso del tempo. Quindi, c’è molto interesse sull’arrivo di questo modello visto che con una lunghezza stimata in circa 4,5 metri potrebbe risultare interessante in diversi mercati, compreso quello europeo. Adesso, come riportano di colleghi di CarBuzz, dal Giappone arriveranno nuove informazioni che racconterebbero dei costanti nello sviluppo di questo progetto.

ARRIVO NELLE PRIMAVERA DEL 2026

Secondo un’agenzia di stampa locale che in passato aveva fatto trapelare con precisione il prezzo della Honda Prelude prima del suo debutto nazionale, in Giappone Toyota dovrebbe proporre il nuovo fuoristrada con un motore aspirato benzina di 2,7 litri già utilizzato sulla Land Cruiser 250 in alcuni mercati. Le vendite della Toyota FJ Cruiser in Giappone dovrebbero poi iniziare nella primavera del 2026. Se le informazioni sono corrette, presto arriveranno maggiori informazioni. Infatti, pare che la presentazione sarebbe attesa per il Japan Mobility Show 2025 di ottobre.

COSA SAPPIAMO?

La scorsa primavera era emersa un’immagine di un brevetto che dovrebbe anticipare il design del fuoristrada, forse non quello definitivo ma comunque vicino a quello che dovrebbe essere il modello di produzione. Dalle foto del brevetto, si nota una certa somiglianza con il concept Compact Cruiser EV del 2021, di cui il nuovo fuoristrada sembra essere derivato, almeno dal punto di vista del design. Dunque, la Toyota FJ Cruiser dovrebbe caratterizzarsi per forme squadrate e presentare parafanghi anteriori pronunciati, i montanti posteriori massicci e un posteriore quasi verticale, completo di un ruota di scorta montata sul portellone.

Su quale piattaforma poggerà questo modello? Si dice che Toyota possa aver scelto l’architettura IMV-0 condivisa con il pick-up Toyota Hilux. Sarà comunque sempre una vero fuoristrada e quindi offrirà buone capacità in off-road. Per questo, dovrebbe contare su di un telaio a longheroni e sulla trazione integrale con differenziale autobloccante Torsen. Sui motori abbiamo già detto ma verosimilmente la scelta dovrebbe cambiare a seconda del Paese dove il fuoristrada sarà commercializzato. Per l’Europa, la stampa francese aveva addirittura parlato, negli ultimi tempi, di una variante elettrica da produrre a Kolin, nella Repubblica Ceca. Non rimane che attendere novità sulla presentazione ufficiale.

