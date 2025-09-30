Daihatsu Copen, addio nel 2026 alla "key roadster". Ci sarà un'erede?

Daihatsu Copen è una piccola roadster che in Europa era stata commercializzata nella sua prima generazione. Oggi, questa particolare vettura omologata come kei car è proposta in Giappone dove continua ad avere un buon successo proprio grazie alle sue forme particolari. Il tempo però passa e la casa automobilistica ha fatto sapere che la produzione della sua “kei roadster” terminerà alla fine di agosto 2026. Visto il successo di questo modello, Daihatsu non lascerà che la Copen sparisca in silenzio. Infatti, nell’aprile 2026, l’azienda organizzerà uno speciale evento in Giappone, per celebrare la vettura e i clienti che l’hanno acquistata ed apprezzata in tutto questo tempo.

SI PENSA AD UN’EREDE

La Copen originale arrivò nel 2002, con forme molto originali per il segmento delle kei car giapponesi. La produzione terminò nel 2012, lasciando un breve vuoto prima del lancio della seconda generazione nel 2014. La variante più esclusiva è stata lanciata nel 2019 con la Copen GR Sport, che ha introdotto modifiche al telaio e dettagli di design più sportiveggianti. Daihatsu ha quindi annunciato che la prossima estate la produzione dell’attuale Copen terminerà. Ci sarà un’erede? La casa automobilistica ha fatto capire che si sta lavorando su qualcosa anche se la prossima Copen potrebbe essere differente, con un posizionamento ben diverso.

Sebbene non sia stata annunciata una tempistica, il concept Vision Copen presentato al Japan Mobility Show 2023 potrebbe anticipare quello che potrebbe arrivare in futuro. Concept che unisce la trazione posteriore con un motore a combustione interna, mentre mantiene l’estetica classica della Copen di prima generazione. La Vision Copen misura 3.835 mm lunghezza x 1.695 mm larghezza x 1.265 mm altezza, con un passo di 2.415 mm e vanta un propulsore da 1.3 litri che dovrebbe essere in grado di andare ad erogare circa 150 CV. Daihatsu potrebbe quindi voler superare i limiti del segmento delle kei car per offrire qualcosa di diverso ma sempre molto divertente da guidare. In passato si speculava della possibilità che da questo progetto potessero nascere anche modelli a Marchio Suzuki e Toyota. Ci sarà una nuova Copen in futuro? Non possiamo fare altro che attendere novità per scoprilo.

